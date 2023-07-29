جهة فاس-مكناس: تحديث البنية التحتية لتسويق المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري

بقلم محمد الدريهم

في أطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي لمختلف جهات المملكة ، قام هذا الأخير يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، بزيارة ميدانية لجهة فاس-مكناس. مرفوقا بوالي الجهة سعيد زنيبر ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

خلال هذه الزيارة، و بعد الأطلاع على برنامج عصرنة قنوات توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الذي تم تقديمه خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية بفاس ، ترأس محمد صديقي مراسيم توقيع اتفاقية شاملة تتعلق ببناء سوق الجملة للسمك في إطار استراتيجية آليوتيس مع بناء مجزرة وسوق للمواشي وتحديث سوق الجملة للخضر والفواكه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

مباشر بعد دلك، توجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إقليم مكناس حيث قام و الوفد المرافق له بزيارة مجازر بيو بيف بالمنطقة الصناعية لجماعة سيدي سليمان مول الكفيان بمكناس و بإعطاء الانطلاقة مشروع توسيع مسالخ مجازر بيو بيف .كما تم إطلاعه على مشروع تجميع اللحوم الحمراء بجهة فاس- مكناس.

هذا و تجدر الإشارة الى أن مشروع تشييد سوق الجملة للسمك بمدينة فاس يندرج في إطار استراتيجية آليوتيس، التي تهدف إلى تدعيم شبكة أسواق السمك بالجملة على صعيد المملكة. و يهدف المشروع إلى المساهمة في وضع شبكة توزيع حديثة للأسماك، مع احترام شروط جودة وصحة وسلامة المنتجات وكذا تمكين ساكنة مدينة فاس من بنيات تحتية تحترم المعايير وتساهم في توفير الأسماك بشكل دائم من أجل الرفع من استهلاك هذه المادة على صعيد الجهة من خلال منصة توزيع تستجيب لمعايير الجودة. هذا و قد تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية خاصة. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الاستثمار 45 مليون درهم، وسيتم تمويلها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة فاس وجهة فاس-مكناس. ويٌفَوَّضُ للمكتب الوطني للصيد مهمة بناء وتسيير أسواق السمك بالجملة بشراكة مع الجماعات المحلية في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2005 مع المديرية العامة للجماعات المحلية.

سيضم السوق الجديد فضاءا لعرض وبيع المنتجات، مناطق لتحديد وكذا لتصريف المنتجات، معدات للتبريد، مع غرف تبريد لحفظ المنتجات، مرافق سوسيو اجتماعية، ميزان جسري، مرافق إدارية وتقنية، مواقف للشاحنات والسيارات وكذا تجهيزات خارجية.

و بمدينة بفاس دائما، اطلع الوزيرعلى مشروع تحديث أسواق الجملة والأسواق والمجازر في إطار استراتيجية الجيل الأخضر2020-2030 .

إن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر فيما يخص تحسين ظروف التوزيع وجودة المنتجات الفلاحية سيتم من خلال اعتماد 120 مجزرة حديثًة تلبي المعايير الصحية وتستجيب لمتطلبات المستهلكين. وفي هذا الإطار، ترأس الوزير مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق ببناء البنية التحتية لتسويق المنتجات الفلاحية بفاس. يتعلق الأمر بتحديث سوق الجملة للخضر والفواكه بفاس، وبناء مجزرة وسوق المواشي بفاس.