مخيمات صيفية:

إقليم إفران يستقبل أطفال من مختلف أنحاء المملكة

بمخيمات الأطلس المتوسط الثلاثة

المفتوحة بالإقليم

بقلم محمد الدريهم

استضاف المركز الوطني للمخيمات الصيفية بالأطلس المتوسط ​​الخاضع لنفوذ إقليم إفران، والذي لم يتبقى منه للأسف سوى ثلاث مخيمات فقط، ما مجموعه 2049 طفل طفلة موزعين على 830 طفلاً بمخيم رأس الماء، طفل 560 بمخيم بن صميم و559 طفل بمخيم عين خرزوزة، و100 بمدينة إفران.، ويشرف على هؤلاء الأطفال الأتون من مختلف مناطق المملكة حوالي عشرين جمعية وطنية ومحلية، أي حوالي 450 مدربًا وموظفًا إداريًا،

وبحسب الوزارة الوصية، فمن المتوقع أن يستفيد هذه السنة حوالي 120 ألف طفل وطفلة موزعين على خمس مراحل من البرنامج الوطني « العطلة للجميع » في 44 مركزًا للتخييم الصيفي المتواجدة بجميع أنحاء البلاد.

ينقسم البرنامج الوطني « عطلة للجميع » للمخيمات الصيفية لسنة 2023 إلى خمس مراحل من 6 إلى 17 يوليوز، ومن 19 إلى 30 يوليوز، ومن 1 إلى 12 غشت، ومن 14 إلى 25 غشت، ومن 26 غشت إلى 4 شتنبر 2023.

إدراكا منها بالدور المهم الذي تلعبه مراكز التخييم والترفيه هذه في تدريب و تكوين الجيل الصاعد، والذي نغرس فيه الشعور بالمسؤولية والاندماج في الحياة و في المجتمع و نمكنه من فرص تحقيق الذات و التوجيه المقدم لهم في إطار مناسب ، بادرت كتابة الدولة المكلفة بالشباب سابقا المسؤولة بإطلاق برنامج « العطلة للجميع » منذ صيف 2003 بهدف السماح لشريحة كبيرة من الأطفال والشباب المغاربة ، يقدر عددهم بحوالي 100،000 فرد ، للاستفادة من المخيمات الصيفية التي خضعت لتحسينات كبيرة من حيث البرامج والخدمات والمزايا سواء على مستوى الاستقبال والإقامة و الإطعام أو على مستوى الإشراف التنشيط التربوي.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه توجد على مستوى إقليم إفران لوحده شبكة كبيرة خاصة بالمخيمات الصيفية المعروفة باسم مخيمات الأطلس المتوسط ​​والتي تستحق اهتمامًا خاصًا من الوزارة الوصية، خصوصا وأننا نعلم أن العديد من هذه المخيمات، التي يعود تاريخها إلى الأربعينيات من القرن الماضي، تم التخلي عنها وإهمالها، نظرا للحالة المتداعية لمنشآتها القائمة ونقص المعدات التي تعاني منها. وهذه هي الحالة التي توجد عليها مراكز التخييم والترفيه بإقليم إفران.

رأس الماء: يقع مخيم رأس الماء على بعد 14 كلم من أزرو و6 كلم من إفران، ويغطي مساحة 90 هكتارًا مع حوالي 5 منشآت دائمة و41 كوخًا خشبيًا و134 منصة. بسعة 1500 مكان. تم تجديد المخيم وأعيد بناء كل هذه المباني الخشبية، ومعظمها كبائن.

تم افتتاح هذا المخيم الصيفي الجبلي في عام 1944 في وسط الغابة وعلى ارتفاع 1600 مترًا، ويستقبل حوالي 13 مخيما صيفيًا قطاعيًا كل سنة. يتم إمدادها بمياه الشرب من ثلاث خزانات مياه وموصولة بشبكة الكهرباء.

بن صميم: يقع مخيم بن صميم على بعد 12 كلم من مدينة أزرو و09 كلم من إفران، ويغطي مساحة غابات تبلغ 17 هكتارًا ويضم 5 منشآت و74 منصة تبني عليها الخيام.

هذا المخيم الذي تبلغ سعته 1000 مكان يقع على ارتفاع 1600 متر في وسط الغابة، يستفيد منه أطفال 07 مخيمات صيفيًا يقيمون هناك سنويًا.

كما تم افتتاح مخيم بن صميم عام 1944، وتم توصيله بشبكة الكهرباء الوطنية منذ عام 1991، بينما لم يتم تعميم شبكة توزيع الكهرباء المحلية على مستوى المخيم حتى عام 1998.

خرزوزة: يقع مخيم عين خرزوزة على بعد 8 كيلومترات من مدينة أزرو وسط غابة البلوط الأخضر، ويغطي مساحة 18 هكتارًا ويضم، بالإضافة إلى خمسة منشآت دائمة، 33 كوخًا خشبيًا و85 منصة نرتكز عليها. بناء الخيام. تم افتتاح مخيم عين خرزوزة عام 1944 على ارتفاع 1800 م، ويستفيد منه الأطفال من حوالي 10 معسكرات صيفية قطاعية بسعة إجمالية تبلغ 1200 مكان. ومثل مخيم بن صميم، فإن مخيم عين خرزوزة متصل بشبكة الكهرباء الوطنية.

تيومليلين. يقع هذا المخيم الصيفي تيومليلين على بعد 6 كيلومترات من مدينة أزرو، ويتألف من 5 منشآت دائمة و40 كوخًا خشبيًا و20 منصة بنيت عليها الخيام ويغطي مساحة 6 هكتارات.

تم افتتاح مخيم تيومليلين أيضًا في عام 1944، ويقع على ارتفاع 1600 مترًا ويتسع ل 500 مكان ويستفيد منه أطفال 3 مخيمات صيفية قطاعية.

بسبب آثار الجفاف والحالة المتهالكة والمتداعية لبنيتها التحتية، لا سيما أكواخها الخشبية ومنصاتها التي تتطلب صيانة أساسية، خاصة أنه غير متصلة بشبكة الكهرباء أو مياه الشرب، مخيم تيومليلين تم إغلاقه سنة 1995.

عائشة مبارك: يقع مخيم عائشة مبارك الصيفي على ارتفاع 1600 م وسط الغابة على مساحة 6 هكتارات، على بعد 12 كم من مدينة أزرو، وقد تم افتتاحه عام 1950، وتبلغ طاقته الاستيعابية 300. اماكن واستفاد منها اطفال 02 مخيمات صيفية قطاعية فقط.

نظرًا لحالته المتداعية والحالة المزرية لمنشآته، والتي تتطلب إصلاحًا شاملاً، تم إغلاق مخيم عائشة مبارك الصيفي أيضًا في عام 1995.

أوسماحا: يقع مخيم أوسماحا الصيفي على ارتفاع حوالي 1600 م، ويقع على بعد 14 كلم من مدينة أزرو. تبلغ مساحته 6 هكتارات وتبلغ سعته 280 مكانًا فقط. بسبب نقص المياه، وبسبب التدهور الفادح لبنيته التحتية الأساسية، تم إغلاق مخيم أوسماحا، الذي افتتح عام 1944 وذلك سنة 1992.

تاكرونت: تم افتتاحه عام 1944 على ارتفاع 1600 م وعلى مسافة 10 كلم من أزرو و09 كلم من مخيم رأس الماء، ويمتد مخيم تاكرونت الصيفي على مساحة 06 هكتار.

يتكون المخيم المذكور من 04 شاليهات خشبية و20 منصة إسمنتية لنصب الخيام. سعته 200 مكان مخصص للأطفال من 03 مخيمات صيفية قطاعية.

تم إغلاق مخيم تاكرونت منذ سنة 1983 نظرًا لعزلته وصعوبات الوصول إليه، والذي يعاني من مشكلة مياه الشرب.