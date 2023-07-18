النقابة الوطنية للتعليم العالي

المكتب المحلي لأساتذة كلية الطب والصيدلة وجدة.

بيان إلى الرأي العام الجهوي والوطني.

تبعا لإنعقاد المجلس الإداري للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تحت رئاسة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المنعقد يومه الجمعة 14 يوليوز 2023 الذي تزامن مع مشاركة المكتب المحلي في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الإئتلاف المدني من أجل الحق في الصحة وبناءا على خلاصات الحدثين الهامين، نسجل مايلي:

أولا إعتزازنا الكامل بالإنخراط في كل ديناميات الإئتلاف المدني من أجل الحق في الصحة بوجدة مع أحزاب الصف الديمقراطي الوطني وأحزاب اليسار التي ناضلت ولازالت تناضل من أجل مغرب الرعاية والعدالة الإجتماعية و المنظمات المدنية و الحقوقية المشهود لها بالمصداقية وطنيا و دوليا والنقابات المناضلة والمكافحة التي تأسست على الشرعية التاريخية الشعبية،وسنبقى وسنظل أوفياء لكل محطات هذا الإئتلاف.

ثانيا إفتخارنا الكبير بالإنتساب إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي كنقابة مناضلة ديمقراطية في قلب الأسئلة الكبرى للجامعة المغربية و دفاعها عن المطالب العادلة والمشروعة لأساتذة التعليم العالي وتفاعلها الجدي مع الأوراش الكبرى لبلادنا، وعلى هذه الأسس نقدم مرة أخرى كل عبارات الشكر والتقدير إلى المكتب الجهوي والمكاتب المحلية لنتقابتنا على مستوى جامعة محمد الأول بوجدة وعلى رأسهم السيد الكاتب الجهوي الأستاذ الصدق عبد الرحيم المشهود له بمساندته واستماتته في الدفاع عن جميع القضايا العادلة لجميع المكاتب المحلية بجامعة محمد الأول.

ثالثا نحيي عاليا ونشد بحرارة على أيدي زملائنا الأساتذة الأعضاء المنتخبين بالمجلس الإداري للمستشفى الجامعي محمد السادس الذين أبلوا البلاء الحسن من خلال تدخلاتهم البناءة من أجل تجويد خدمات المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

رابعا نعتبر قرارات المجلس الإداري للمستشفى الجامعي لهذا اليوم هي إستجابة لبعض مطالبنا العادلة والمشروعة لنتقابتنا.

خامسا نؤكد مرة أخرى أن المقاربة التشاركية و الهيكلة هما المدخلان الرئيسيان لضمان الإنخراط الفعلي والمؤسساتي الجاد للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة في ورش التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

سادسا دعوتنا لمأسسة الحوار الإجتماعي داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

نهيب بكافة الأستاذات والأساتذة الإلتفاف حول نقابتهم المناضلة والمكافحة والديمقراطية.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وجدة في 14 يوليوز 2023