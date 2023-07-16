إلى معالي السيد فوزي لقجع رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030:الموضوع: الأمازيغية وكأس العالم 2030

إلى معالي السيد فوزي لقجع

رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية

رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

الموضوع: الأمازيغية وكأس العالم 2030

معالي الوزير / الرئيس،

بادئ ذي بدء، أود أن أهنئكم بمناسبة تعيينكم من قبل جلالة الملك محمد السادس، رئيسا للجنة ترشيح المملكة المغربية لكأس العالم لكرة القدم 2030 ، في إطار الترشيح الثلاثي مع كل من إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، الموافق لعام 2980 حسب التقويم الأمازيغي.

اسمحوا لي معالي الوزير / الرئيس، أن ألفت انتباهكم حتى لا تتكرر الأخطاء التي ارتكبها من تحملوا هذه المسؤولية قبلكم، ونخص بالذكر الجنرال حسني بنسليمان وإدريس بنهيمة وسعد الكتاني بالنسبة لمونديال 2010، والذين اختصروا تاريخ المغرب في اثني عشر قرنًا، من خلال إقصاء وتهميش آلاف السنين من تاريخ ما قبل الإسلام ومئات آلاف السنين من عصور ما قبل التاريخ.

لقد سبق لنا أن نددنا بهذا التزييف والبتر الصارخين لذاكرتنا المشتركة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج [1] ، في فاتح فبراير المنصرم، وذلك مباشرة بعد أن جعل السفير المغربي في مدريد تاريخ المغرب العريق، على الصفحة الرسمية للسفارة، يبدأ مع وصول الفاتحين « العرب » إلى شمال إفريقيا كما دأب على فعل ذلك السفير يوسف العمراني [2].

أود أن أذكركم بأن جلالة الملك أكد على أن: « المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخه الأمازيغي الطويل… »، وذلك في خطاب جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2021/2971، كما قرر في 3 مايو 2023 اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر، مع إعطاء توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار الجدير بالثناء، وأكد جلالته على « الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ».

وهكذا، فإن تاريخ المغرب يتجاوز بكثير الإثنيْ عشر قرنا الأخيرة التي تعاقبت خلالها السلالات الحاكمة ويتجاوزها إلى أبعد من أربعة قرون من الوجود الروماني الفينيقي والممالك الأمازيغية، حتى عصور ما قبل التاريخ، وصولا إلى الإنسان العاقل لـ »جبل إيغود »، الذي يشكل حاليًا سلف البشرية جمعاء، حيث اعتبر الموقع مهدا لأقدم بقايا لفصيلة الإنسان العاقل المكتشفة حتى اليوم، ويقدر تاريخه بحوالي 315.000 سنة [3].

معالي الوزير / الرئيس،

بما أن الترشح لكأس العالم 2030/2980 مشترك مع إسبانيا والبرتغال، فسيكون من المفيد والمهم للغاية أن نتذكّر التاريخ، وعلى وجه الخصوص فكرة أن الأمازيغ القدماء هم أصل إنشاء حضارة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حضارة « الأيبيريين » حتى قبل وصول الفينيقيين وظهور الإمبراطورية الرومانية؛ وهذا ما تؤكده دراسات الأنثروبولوجيا الوراثية لعالم المناعة الإسباني المرموق البروفيسور أنطونيو أرنيز فيلينا من جامعة كومبلوتنس بمدريد [4]، الذي يؤكد أن « الأيبيريين » و »الأمازيغ » لديهم نفس الأصول الشمال-أفريقية. وفي نفس السياق، كتب الأكاديمي المشهور محمد شفيق أنه « نتيجة لكل هذه التقلبات التاريخية، تعرضت النخب الأمازيغية لتأثيرات ثقافية متنوعة، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الحضارات العظيمة للبحر الأبيض المتوسط »[5]. وعلاوة على ذلك، فإن أمازيغ المغرب، المعروفين باسم « الموروس » بين جيراننا الأيبريين، لهم فضل تاريخي كبير في بناء حضارة مشتركة عظيمة، على مدى ثمانية قرون، وهي الحضارة الإسلامية للأندلس في العصور الوسطى، منذ فتح الأمازيغي طارق بن زياد لجبل طارق عام 711 ، حتى طرد آخر الموريسكيين من جبال « البوخاراس » في مقاطعة غرناطة عام 1609 (انظر محاضرتي بالدارجة [6] أو باللغة الإسبانية [7]). وفي هذا الصدد، سيكون من الحكمة بمكان أن يستأنف المسؤولون عن القطاعات السياحية على شاطئيْ غرب البحر الأبيض المتوسط، ويطوروا المشروع الطموح لمؤسسة « الإرث الأندلسي » المتعلق بالطرق السياحية للتراث الأندلسي الذي دافع عنه المحامي خيرونيمو بائز ابتداءً من عام 1995.

معالي الوزير / الرئيس،

وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها، ولا سيما أنكم جزء من حكومة أمغار عزيز أخنوش، الذي لا يتوانى في التذكير باستمرار بضرورة تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، فإنكم مطالبون بأخذ اللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ بعين الاعتبار من خلال التأكد من تضمينهما، قدر الإمكان، في جميع الحملات ووسائل الاتصال والتنقل وكذلك في مؤتمراتكم الصحفية أثناء الاجتماعات حول ملف الترشح المذكور أعلاه.

وفي الأخير، وإذ نؤكد لكم أننا سنظل رهن إشارتكم لإفادتكم إذا لزم الأمر ذلك، في انتظار ردّ من جنابكم، فإننا مقتنعون بأنكم ستأخذون مضامين هذه الرسالة بعين الاعتبار، وﺗﻔﻀﻠﻮا معالي الوزير/الرئيس، ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ والاحترام.

توقيع:

رشيد راخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي

نسخ موجهة إلى:

– السيد رئيس حكومة المملكة المغربية

– السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

– السيد سفير أسبانيا بالمغرب

– السيد سفير البرتغال بالمغرب