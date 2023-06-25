بطولة المغرب لسباق الدراجات على الطريق: عادل العرباوي وشيماء الزكراوي يتويجان باللقب في مسابقة ضد الساعة فردي

بقلم محمد الدريهم

تنظم الجامعة الملكية المغربية للدراجات في الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري منافسات البطولة الوطنية لسباق الدراجات على الطريق بمدينة إفران، و ذلك بمشاركة قياسية للجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة في مختلف الفئات ذكورا وإناثا.

و قدا انطلقت أطوار هذه البطولة الوطنية ، المنظمة تحت لواء الاتحاد الدولي للدراجات، يوم الجمعة 23 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بسباق ضد الساعة على الطريق بين محطة أمشليفن و محطة هبري دهابا و إيابا في فئات الكبار وأقل من 23 سنة ( 35 كلم ) والشبان (25 كلم) والكبيرات وأقل من 23 سنة ( 20 كلم ) والشابات ( 15 كلم).

خلال هذا السباق الافتتاحي للبطولة الوطنية لسباق الدراجات على الطريق

توج عادل العرباوي وشيماء الزكراوي بطلين للمغرب في سباق ضد الساعة في فئة الكبار والكبيرات، برسم البطولة الوطنية للسباقات على الطريق، التي تحتضنها مدينة إفران في الفترة ما بين 23 و25 يونيو الجاري.

هذا و قد فاز عادل العرباوي من نادي دراجات خريبكة بطلا للمغرب في سباق ضد الساعة ، الذي جري أمس الجمعة على الطريق الرابطة بين مشليفن وجبل هبري، قاطعا مسافة 35 كلم في زمن قدره 47 د و 59 ث و 38 جزء المائة ، متقدما على أشرف الدغمي من الكوكب الرياضي المراكشي ، الذي سجل توقيت 49 د و 18 ث و95 /100 ومحسن الكوراجي من الاتحاد الرياضي البيضاوي، المتوج مؤخرا بلقب طواف الكاميرون ، الذي حقق توقيت 49 د و35 ث و 52 /100.

أما في فئة الكبيرات فكان اللقب من نصيب شيماء الزكراوي من جمعية وفاق تيط مليل قاطعة مسافة السباق ( 20 كلم) في ظرف 36 د و 27 ث و 92 /100 .

ولقد جاءت النتائج التقنية للسباق ضد الساعة فردي هذا على الشكل التالي حسب الفئات العمرية المشاركة:

فئة الكبار (35 كلم)

1- عادل العرباوي ( نادي دراجات خريبكة) : 47د و59ث و 38 /100.

2-أشرق الدغمي ( الكوكب المراكشي) :49د و18ث و95 /100.

3-محسن الكوراجي ( الاتحاد الرياضي البيضاوي) :49د و35 ث و52/ 100.

فئة أقل من23 سنة ( 35 كلم )

1- نصر الدين معتوكي ( الفريق القاري سيدي علي أنلوك ) 50د و18 ث و 44 /100.

2-ابراهيم الصباحي ( نادي البوغاز بطنجة) 51د و 29 ث و 26 /100.

3- محمد نجيب السنبولي ( جمعية أبطال الدراجة آسفي) 53د و 23 ث و 23 /100.

فئة الشبان ( 25 كلم)

1- المهدي العرباوي ( جمعية شباب مراكش ) 36د و 24 ث و 64 /100.

2- يحي بوركيلة (نادي الدراجة الجيل الجديد) 37د و25ث و90 /100.

3-أشرف الكريمي ( جمعية أبطال الدراجة آسفي) 38 د و 16 ث و 1 /100 .

فئة الكبيرات (20 كلم)

1- شيماء الزكراوي ( جمعية وفاق تيط مليل ) 36ج و 27 ث و 92 /100.

2- إكرام بوجلواجة ( الاتحاد الرياضي البيضاوي) 36 د و34 ث و67 / 100.

3- مليكة بنعلال ( الاتحاد الرياضي الوزاني) 36د و 40ث و 30 /100.

فئة أقل من 23 سنة

1- رجاء شاكر (نادي اكادير للدراجات الجبلية)

34د و31 ث و95 /100.

2-وصال بوعبو ( نادي شباب أكادير) 35د و31 ث و57 /100.

فئة الشابات ( 15 كلم ).

1-ياسمين بوشيحة (جمعية العجلة الذهبية بالمحمدية) 29د و 08ث و 01 /100.

2-دعاء إيزة ( جمعية شباب سوق السبت) 29د و49 ث و25 /100.

2-هجر بوسنة // الأمل الغرباوي للدراجات، ) 1س و06 د و43 ث و78/ 100.

3-سلمى الحريري (جمعية أبطال الدراجة آسفي )

35د و 39 ث و01 /100.

من جهة ثانية، كان المشاركون و المشاركات في هذه البطولة يوم السبت 24 يونيو على موعد مع انطلاقا سباقات في مدار مغلق بضاية عوى و هي: مسابقات الصغار (30 كلم) والصغيرات (15 كلم) والفتيان (60 كلم ) والفتيات(30 كلم ) والكبيرات والشابات (60 كلم) والماسترز رجال وذوي الاحتياجات الخاصة (75 كلم) .

كما سيختتم عرس « الأميرة الصغيرة » يوم الأحد 25 يونيو ،بداية من الساعة العاشرة صباحا، على إيقاع سباق على الطريق لفئتي الكبار (8ر 169 كلم) والشبان(9ر84 كلم ) انطلاقا من إفران مرورا بالحاجب وأزرو فالعودة إلى مكان الانطلاقة.