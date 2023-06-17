تحت شعار « المرأة، أرضها، حقوقها »، مدينة الأنوار الرباط تحتضن فعاليات تخليد اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف.

بقلم محمد الدريهم

تخليدا لليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي المنظم هذه السنة تحت شعار: « النساء، أرضهن، حقوقهن »، تنظم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حدثًا رفيع المستوى يوم الخميس 15 يونيو2023 بمدينة الرباط.

هذا الحدث رفيع المستوى، الذي سيترأسه كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم الحومي، والمديرة المقيمة للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كويتري بينسنت وممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة ليلى رحيوي، يتميز بمشاركة خبراء وعلماء بارزين وممثلي المنظمات الدولية الذين سيناقشون خلال هذا الحدث رفيع المستوى، مقاربة النوع والتصحر، فضلاً عن التحديات والحلول المقترحة في هذا المجال مع إيلاء اهتمام خاص لتعميم مراعاة مقاربة النوع في برامج مكافحة التصحر في المغرب. كما سيعرف هذا الحدث توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ووكالة التنمية الفرنسية بهدف التعاون في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين، للتغلب على الحواجز بين الجنسين في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستعادة الأراضي.

بالمناسبة، يجب التأكيد على أن « النساء يلعبن دورًا حيويًا في صحة الأرض، لكن غالب الأحيان لا يسيطرن عليها في جميع أنحاء العالم، كما تواجه النساء عقبات كبيرة في تأمين حقوقهن في الأرض وهذا يحد من فرصتهن في الازدهار والتطور. وعندما تتدهور الأراضي وتصبح المياه نادرة، غالبًا ما تكون النساء الأكثر تضررًا « .

وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن موضوع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف خلال هذه السنة 2023 هو حقوق المرأة في الأرض. وهذه الحقوق ضرورية لتحقيق الأهداف العالمية المترابطة بالمساواة بين الجنسين والحياد في مجال تدهور الأراضي بحلول سنة 2030، وكذلك النهوض بأهداف التنمية المستدامة الأخرى.

تحت شعار « المرأة. أرضها. حقوقها »، إذن بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، سيبعث هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف رسالة قوية مفادها أن الاستثمار في وصول المرأة للمساوات في الأراضي والأصول ذات الصلة هو استثمار مباشر في مستقبلها ومستقبل البشرية.

ويضيف نفس المصدر؛ اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سيتم الاحتفال به هذا العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وستقام أنشطة في وقت واحد في جميع مناطق العالم. وتعتمد اتفاقية مكافحة التصحر على دعم جميع منسقي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجهات المعنية باتفاقية مكافحة التصحر لزيادة الوعي بين السكان والمجتمعات بالدور الرئيسي للمساواة بين الجنسين في مستقبل الأرض المستدام.