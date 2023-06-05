تحت شعار » من القلب إلى القلب، الكلمة لكم » ، نظمت جمعية مرضى القلب والشرايين- تاوريرت، لقاء تواصليا، بتاريخ 28 ماي 2023, بمدينة تاوريرت، حيث خصص هذا الحدث لتتبع حالات المرضى الذين سبق لهم وأن استفادوا من عمليات جراحية « القلب المفتوح »، وقد تميز هذا اللقاء بالحضور الوازن لثلة من النخب التنظيمية والطبية والإدارية، حيث حضرت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات السيدة حنان رحاب، والطبيب الأخصائي في مرض القلب والشرايين الدكتور فيصل لكناسي والدكتورة وفاء كوثر ممثلة المندوبية الإقليمية لصندوق الضمان الاجتماعي بتاوريرت وممثلة المندوبية الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وعدد مهم من المرضى ومرافقيهم وكذا ممثلي المجتمع المدني وبعض المسؤولين وممثلي المنابر الإعلامية.

فخلال صبيحة هذا اليوم التواصلي تم إجراء حوالي 50 فحص طبي، حيث استفاد المرضى من عمليات تخطيط القلب، إيكو القلب، قياس الضغط كما تم تكريم العديد من المرضى وكذا مرافقاتهم، وبهذه المناسبة أقامت الجمعية وجبة غذاء على شرف الحاضرين لحوالي 150 شخص.

أما خلال الفترة المسائية فقد تم فتح نقاش وحوار مع بعض المسؤولين، وفي هذا الإطار سجلت العديد من المداخلات وقدمت شهادات حية من طرف عدد من المرضى الذين عبروا عن امتنانهم وتقديرهم لمجهودات الجمعية والأطباء الأخصائيين في القلب والشرايين.

ومعلوم، أن جمعية مرضى القلب والشرايين – تاوريرت تبذل مجهودات كبيرة وبشكل متواصل، لتفعل دورها في المساهمة في إيجاد الحلول لتجاوز الصعوبات التي يعاني منها مرضى القلب والشرايين، ولتحقيق ذلك فإن هذه الجمعية تنسج علاقات شراكة مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمصحات الطبية والجمعيات ذات الاهتمام المشترك.

ولتثمين المحطات المشرقة والمنيرة من العمل الترافعي الجمعوي، لا بد من التذكير بأن ما يزيد عن 50 مريضا استفادوا من العمليات الجراحية، حيث أجريت أول عملية جراحية بجهة الشرق والتي تمت بمصحة باستور بمدينة وجدة، بتاريخ 04 يناير 2020، ومنذ ذلك الحين أجربت حوالي 38 عملية بنفس المصحة، وذاك تحت إشراف طاقم طبي مشهود له بالإحترافية، واما باقي العمليات فقد أجريت جلها بمدينة الدار البيضاء.

ولقد عرف هذا اليوم التواصلي مشاركة وازنة لشخصيات وخبراء ينتمون لمجالات متنوعة، أثرت النقاش والحوار حول قضايا ذات الصلة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، كما شكل هذا اليوم فرصة لتتبع الحالة الصحية لمجموعة من مرضى القلب والشرايين خاصة منهم هؤلاء الذين استفادوا وخضعوا لعمليات وتدخلات جراحية، وذلك تحت إشراف طاقم من الأخصائيين والأطباء المشهود لهم بالتفاني في العمل وحسن الاستجابة السريعة والمستمرة والكفاءة المهنية والاحترافية.

وإجمالا ومن خلال النقاش المسؤول الذي عرفه هذا الحدث، تم التطرق إلى المحددات السوسيو-اقتصادية للحق في الصحة، وكذا أدوار الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة من مراكز استشفائية عمومية ومصحات خصوصية، كما أن المساحة التشاركية التي خلقها هذا اليوم التواصلي سمحت بتقديم شهادات حية لخصت انتظارات وحجم معاناة مرضى

ولعلا ما ميز هذا اللقاء هي الطريقة التنظيمية الجيدة والاحترافية التي هيأت الأجواء وسمحت بالمزج بين ما هو طبي وصحي وبين ما هو اجتماعي، مما مكن من استثمار الذكاء الجماعي لإقتراح عدد مهم من الحلول للتجاوب مع تطلعات الفئات الهشة من مرضى القلب والشرايين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اليوم التواصلي يندرج في صميم سياسة الانفتاح المتعلقة بتفعيل محاور الاتفاقية التي تربط جمعية مرضى القلب والشرايين – تاوريرت بمجلس جهة الشرق وولاية جهة الشرق والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، كما أن الهدف العام من تنظيم هذا الحدث هو التواصل مع مرضى القلب والشرايين والترافع عن قضاياهم وإسماع صوتهم ومواكبة حالاتهم الصحية والتفاعل مع انشغالاتهم.

وفي هذا الصدد، وجهت رئيسة جمعية مرضى القلب والشرايين تاوريرت عبارات الشكر، للكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات وللطاقم الطبي و القطاع الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي ومجلس جهة الشرق والمصحات الطبية وكذا مرضى القلب والشرايين الحاضرين ومرافقيهم فضلا عن السلطات المحلية والأمنية، بالإضافة إلى التنويه بكل الشخصيات المساندة لقضايا وبرامج هذه ااجمعية من برلمانيين وأطر ومسؤولين وأعضاء الجمعية.