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عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة توقف شخصا يشتبه في تورطه باستعمال السلاح الأبيض واضرب والجرح البليغين

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تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، صباح اليوم الخميس 25 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين بواسطة السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض ضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بداخل أحد المقاهي بمدينة وجدة، لأسباب وخلفيات تتعلق بخلافات شخصية تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، حيث شكلت هذه الأفعال الإجرامية موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تمكن العمليات الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يومه الخميس.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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