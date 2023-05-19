إقليم إفران يخلد الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بقلم محمد الدريهم



عرف اقليم إفران إنجاز حوالي 251 مشروعًا باستثمار إجمالي قدره 112 مليون درهم وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة الممتدة من 2019 إلى 2022. وقد أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي مبارك مأموني، أن هذا اليوم الإعلامي الذي ينظم بمدينة إفران الخميس 18 ماي الجاري يندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهي فرصة لعرض نتائج الانجازات على مستوى الاقليم خلال فترة 2019-2022مضيفا أن هذا اليوم تميز بشكل خاص بتسليم الاتفاقيات الموقعة مع المستفيدين ومفاتيح قافلة طبية وسيارة إسعاف إلى المديرية الاقليمية للصحة بالإقليم وبتدشين وإطلاق مشاريع جديدة.

هذا وتجدر الإشارة الى أن المشاريع التي تم تنفيذها بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقدر بـ 102.95 مليون درهم استفاد منها عشرات الأشخاص، رجالًا ونساء، حسب رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم إفران الذي تقدم بتقرير مفصل لمرحلة 2019. -2022 الخاصة بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال اجتماع عقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار « نتائج وإنجازات المرحلة الثالثة ».

في هذا الاطار ، لقد تم تنفيذ 11 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 11.08 مليون درهم في إطار برنامج « تعويض العجز في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية » ، 32 مشروعاً ، باستثمار 15.74 مليون درهم ، في إطار البرنامج « المصاحب لـ الأشخاص في أوضاع محفوفة بالمخاطر « ، و 114 مشروعًا بتكلفة إجمالية قدرها 22.88 مليون درهم على مستوى برنامج » تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب « ، بالإضافة إلى 94 مشروعًا لأكثر من 62 مليون درهم لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة « و 85 مشروعًا لدعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 3.3066 مليون درهم .

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد عامل اقليم إفران عبد الحميد المزيد، ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد تجربة فريدة من نوعها في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية على حد سواء على المستوى الوطني. وعلى الصعيد الدولي، لا سيما أنه يمثل مشروعًا ملكيًا استفاد من الرعاية الكبيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ إطلاقه سنة 2005، على حد قوله.

وبحسب عبد الحميد المزيد، تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحقيق العديد من الأهداف في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك حماية الطفل، ودعم التعليم، ومكافحة الهشاشة والتضامن والاندماج الاقتصادي مع دعم النموذج التنموي الجديد وتحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين. وأشار على وجه الخصوص إلى أن هذه الذكرى هي لحظة قوية لتقييم إنجازات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى اقليم إفران من أجل دراسة وتقييم ما تم إنجازه وتعزيز نقاط القوة في الإنجازات التي تم الحصول عليها بهدف التغلب على العقبات والمعوقات لضمان مزيد من الكفاءة والجودة والفعالية في مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برامجها الأربعة. تميز هذا الاجتماع أيضًا بتسليم عشرة اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات المحلية والتعاونيات ورواد الأعمال النشيطين في المجال الاجتماعي والاقتصادي وتسليم مفاتيح قافلة طبية وسيارة إسعاف إلى المديرية الاقليمية للصحة والرعاية الاجتماعية مع عرض شريط فيديو يوضح المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع شهادات للمستفيدين.

كان الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إفران فرصة أيضًا لتدشين مشروعين تم تنفيذهما في إطار المبادرة، وهما دار الطالب المنفذة بسيدي عدي بتكلفة إجمالية قدرها 2700000.00 درهم، و بناء وحدة مستعجلات القرب بتمحضيت و إعطاء الانطلاقة اشغال فتح الطريق المؤدي إلى دوار أيت تاجر بالجماعة الترابية لسيدي مخفي على مسافة 03 كم وميزانيتها المغلف 2300000.00 درهم.