مؤسسة محمد السادس بوجدة تنظم يوما خاصا لاستقبال المشرفين على التقاعد

تنظم مؤسسة محمد السادس، يوم السبت 20 ماي 2023 من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، يوما خاصا لاستقبال أطر التربية والتكوين المُشرفين على التقاعد برسم السنة الحالية، والمُحالين على التقاعد خلال السنوات السابقة ولم يجددوا بعد انخراطهم بالمؤسسة والمُحالين على التقاعد النسبي.

يُنظم النشاط بشراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وسيمكن المُشاركين من:

إتمام إجراءات إعادة الانخراط بالمؤسسة لضمان الاستمرار في الاستفادة من خدماتها؛

التعرف على خدمات الصندوق المغربي للتقاعد وكيفية تتبع الملفات عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS؛

القيام بإجراءات طلب منحة التقاعد لدى التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالإضافة إلى التعرف على وضعية الاشتراك بها والخدمات التي تقدمها لنساء ورجال التعليم.

يُمكن لكل منخرط مُهتم بهذا النشاط المشاركة فيه مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.

المكان : مؤسسة محمد السادس للتعليم الأولي، ملتقى زنقة الزيتون وشارع الشهداء، قبالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجدة

المكان على Google maps:

إحداثيات مكان النشاط: M3CQ+G9X Oujda – رابط الوصول إلى مكان النشاط: https://goo.gl/maps/mpvCJeEvrCofChNz5