السلطة المحلية بإقليم فجيج تتحرك في الاتجاه الصحيح في موضوع أرض « أولاد سليمان « 

عبدالحفيط بوبكري



أكدت لنا المعطيات القادمة من مدينة بوعرفة مقر عمالة إقليم فجيج أنه تبعا للمحضر الذي التزمت فيه السلطة المحلية بواحة فجيج يوم الأربعاء 03 ماي الجاري بالقيام بتسوية الوضع بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها ذوو الحقوق بالجماعة السلالية لقصر أولاد سليمان بفجيج على إثر الاعتداءات التي طالت أرضهم « المراكوب » من الأغيار، قام عامل الاقليم بعقد اجتماع في الموضوع بمقر العمالة يوم الثلاثاء 09 ماي الجاري بحضور وكيل أراضي الجماعة السلالية المذكورة، ورجال السلطة المعنيين بالموضوع.

ورغم أن التكتم على سير أشغال الاجتماع المذكور كان هو السائد، إلا ما تسرب منه لذوي الحقوق المعنيين، فإن الاجتماع انصب على الإسراع بإجراءات التحفيظ التي تسلكها الجماعة السلالية لتحفيظ أرضها السلالية، إضافة إلى تحرير أرضي السليمانين من الاعتداءات التي طالتها، وبهذا تكون السلطة المحلية قد أظهرت جدية في التعاطي مع الموضوع، وذوو الحقوق يتابعون المستجدات ويترقبون بأمل كبير أن تتم الاستجابة لمطالبهم التي أثبتت كل القرائن مشروعيتها، وبحزم يجدون أنفسهم مستعدين بكلمة واحدة لصون مكتسباتهم وحماية أرضهم من كل اعتداء.