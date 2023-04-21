رئيس الحكومة، عزيز أخنوش يترأس أشغال المجلس الإداري الثاني للوكالة الوطنية للمياه و الغابات

بقلم محمد الدريهم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023 بالرباط مجلس الإدارة الثاني للوكالة الوطنية للمياه والغابات حيث أوضح في كلمته الافتتاحية، بأن مجلس الإدارة هذا يعد الثاني منذ إنشاء الوكالة في 1 يناير 2022 في إطار تنزيل استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 13 فبراير 2020. كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الوكالة تعمل منذ تأسيسها على خلق مشاريع وبرامج مختلفة تندرج في إطار المحاور الأربعة الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية، وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة و التي تهدف إلى جعل الغابة المغربية فضاء للتنمية، تدبر وفق مقاربة تشاركية ومستدامة، مدرة للثروة من جهة، ومحافظة على التنوع البيولوجي من جهة أخرى.

و قد أكد، في هذا الصدد كذلك، على أن هذه الرؤية الجديدة تهدف، إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية والحفاظ على الموارد الغابوية من خلال طريقة تدبير مستدامة. مشيرا الى ان هذه المصالحة ستنطوي على وضع نموذج جديد للنهج التشاركي ينطوي على المشاركة الفعالة للساكنة المحلية في عملية صنع القرار المتعلقة بالغابات ودمجهم في تنمية هذه الأخيرة.

هذا و قد ذكر رئيس الحكومة بأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ستضمن مهمة الحفاظ على النظم الإيكولوجية للغابات وتعزيزها من خلال وضع تدبير يركز على فعالية ومهنية التدبير من خلال جعل القطاع أكثر تنافسية وحداثة وخالقا للثروةبهدف تعزيز الإمكانات الإنتاجية للغابةمن جهة ، وتطوير عرض سياحة بيئية ملائمة من جهة أخرى تعمل جنبا الى جنب مع القطاع الخاص وتعبئته لخدمتها. وأخيرا، قال رئيس الحكومة إنه سيتم إعادة تصنيف المتنزهات الوطنية ال 10 وفقا لمنهجية أكثر واقعية تمكنها من الاستفادة من أساليب تدبير خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث تثمين الموارد الغابوية والحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اختيار المنتزه الوطني لإفران كمشروع نموذجي لتفعيل هذه المقاربة.

من جهته, استهل عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عرضه بإعطاء لمحة موجزة عن أبرز ما ميز سنة 2022، ويتعلق الامربإنشاء الهياكل المركزية واللامركزية للوكالة بعد اعتماد اليات التدبير من قبل مجلس الإدارة الأول المنعقد في 6 أبريل 2022، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مختلف المشاريع ، وبالوتيرة المتفق عليها. وذكر المدير العام أيضا بالسياق المناخي الخاص لسنة2022، الذي اتسم بجفاف كبير أدى إلى حرائق غابات استثنائية.

بعد ذلك، قدم السيد المدير العام للوكالة خطة عمل الوكالة لسنة 2023. حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 2.678 مليار درهم وذلك على مستوى المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية، المتمثلة في خلق نموذج جديد للمقاربة التشاركِية، تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، تطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها و أخيرا الإصلاح المؤسساتي للقطاع.

وقد صادق المجلس، في نهاية الاجتماع، على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

كما حضر هذا الاجتماع، ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الذين لهم علاقة بالقطاع الغابوي ، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.