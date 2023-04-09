عاصمة سوس ماسة: أكادير تحتضن فعاليات اختتام هاكاثون « 24 ساعة من أجل الابتكار بجهة سوس ماسة »

بقلم محمد الدريهم

كانت مدينة الابتكار سوس ماسة يوم الأربعاء 05 أبريل 2023 الفارط، على موعد مع حفل اختتام فعاليات النسخة الأولى لهاكاثون « 24 ساعة من أجل الابتكار بجهة سوس ماسة »-«Les 24h de l’Ibtikar Souss Massa »- التي نظمها المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة بتعاون مع جامعة ابن زهر ومدينة الابتكار سوس ماسة والمدرسة العليا للتقنيات الصناعية ببيدارت، و ببشراكة مع جهة نوفيل أكيتان يومي 4 و 5 أبريل 2023 .

هذا وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة حوالي تسعين طالبا موزعين على 12 مجموعة اشتغلت لمدة 24 ساعة دون توقف، على مواضيع تتمحور حول « الكوكب الأخضر » من خلال تطوير مشاريع مبدعة ومبتكرة انطلاقا من إشكاليات اقترحتها مؤسسات عمومية ومهنية وفاعلون بالمجال السوسيو-اقتصادي بالجهة، والتي لها صلة بالابتكار المسؤول والمجالات الاقتصادية الرائدة بالجهة، كالفلاحة والسياحة والصيد البحري المستدام والاقتصاد الأخضر والنجاعة الطاقية واللوجيستيك وتدبير ندرة المياه والمحفاظة على البيئة.

وقد عادت الجائزة الأولى لهذه الدورة لمشروع فريق « باليتينو PALETTINO «المتعلق بإنتاج ألواح تحميل صديقة للبيئة ومصنوعة من مخلفات الأخشاب المعاد تدويرها ومن صمغ الصنوبر البحري، فيما توج مشروع فريق « أكوا سوليسيون AQUA SOLUTIONS » المتعلق بتطوير نظام إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المستخدمة في مصانع تعليب الأسماك بالجائزة الثانية، وفاز فريق « أشكيد ACHKID » بالجائزة الثالثة عن مشروع تطوير تطبيق وإنشاء أكشاك الإرشاد السياحي وعرض الخدمات السياحية والمنتجات التقليدية والمحلية للسياح.

للتذكير، لقد جددت كلمة جهة سوس ماسة، خلال حفل الافتتاح، على استعداد مجلس الجهة لدعم كل المبادرات المبدعة والمبتكرة لفائدة شباب الجهة بتنسيق مع كافة الفاعلين، كما أثنت على النجاح الباهر الذي حققته هذه الدورة الأولى بفضل انخراط كافة الشركاء وجودة المشاريع التي تقدم بها الشباب المشارك في هذه التظاهرة والتي تقدم إجابات مهمة على بعض الإشكاليات الكبرى التي تشكل هاجسا كبيرا للفاعلين بجهة سوس ماسة. ويذكر كذلك بأن هذه التظاهرة تم تنظيمها في اطار الشراكة-الإطار التي تجمع جهة سوس ماسة وجهة نوفيل أكيتان الفرنسية.