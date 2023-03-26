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فنون تشكيلية: « المرأة المغربية بين الحداثة والأصالة » عرض الفنانة بشرى تبوعي

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بقلم محمد الدريهم
احتضن مقر الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة عاصمت الغرب , بمدينة القنيطرة أيام 17-18 و 19 مارس الجاري فعاليات المعرض الجماعي بنون النسوة لمجموعة من الفنانات التشكيلية العصاميات من تنظيم جمعية « Art au Féminin »و ذلك تحت شعار: « المرأة في عيون الفنان ».
من بين الفنانات العصاميات اللواتي شاركن في هذه التظاهرة الفنية ؛ الكاتبة والشاعرة بشرى تبوعي. هذه الفنانة الموهوبة العصامية التي كانت لطيفة بما يكفي للتحدث إلينا عن مسيرتها الفنية ، وقصتها الصغيرة مع عالم الفن التشكيلي وحول هذا التحول الذي جعل من هذه الكاتبة والشاعرة ؛ رسامة عصامية موهوبة.
للوهلة الأولى ، تخبرنا بشرى تبوعي قائلة: « كانت أول ضربة فرشاة لي في التاسعة من عمري عندما رسمت على جدار مرآبنا ، طفلة صغيرة في الطبيعة. ولقد دخلت في حالة سبات لعدة سنوات … ليأتي حدث الوباء المميت كوفيد 19 خلال سنة 2019 الملعون) ونوبة الهلع والتوتر والمعاناة الحقيقية) ليوقظ في داخلي الرسامة العصامية التي أنا عليها اليوم « .
بالنسبة للفنانة بشرى طابوي. يعد هذا التحول من شاعرة إلى رسامة أمرًا طبيعيًا للغاية ، بل وعفويًا ، ويوم 17 مارس 2023 يمثل مشاركتها الأولى في معرض للفنون التشكيلية في القنيطرة للاحتفال باليوم العلمي للمرأة.
الرسامة العصامية. بشرى تبوعي شاعرة سبق لها و أن نشرت أول مجموعة شعرية بعنوان « القتل الرحيم للصمت ». بالنسبة لها؛ الرسم والكتابة مجرتان تنيران كونها وبالطبع تنمي تفتح روحانيتها. لهذا تقول الفنانة العصامية’ فإنها تجد نفسها أحيانًا ممزقة بين الشعر والرسم ، خاصةً عندما يستغرق هذا الأخير وقتًا طويلاً ليؤتي ثماره ، على عكس الشعر ، الذي تكتبه دفعة واحدة ، مؤكدة بالمناسبة أنه في بعض الأحيان يمكن للشعر أن يكون دعامة لأحدى إبداعاتها الفنية.
هذا و قد أكدت الفنانة العصامية بشرى تبوعي بأن أول معرض فني لها كلن خلال احتفالها باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2023 ، مثلها مثل جميع نساء العالم و ذلك من خلال مشاركتها في هذا المعرض الجماعي الذي نظمته بالقنيطرة جمعية « Art au Féminin » وذلك , بلوحة فنية تقدم  » المرأة المغربية بين الحداثة والتقاليد » – عنوان لوحتها – حيث أرادت إبراز هذين الجانبين بدون ؛ المس بجمال وجاذبية المرأة رغم أن هذه الأخيرة تجد نفسها في موقف متناقض ؛ كما يظهر في اللوحة الفنية : و المتمثل في الحداثة بالنظر إلى الملابس المريحة التي ترتديها وهذا اللون الأحمر الذي يعبر عن أشياء كثيرة و حيث يوجد دائمًا شيء ما يذكير بقيم الأجداد مع هذه السيدة على اللوحة التي يقوم بعجن الخبز مثل نساء الماضي وبدون أي مشكلة ، لا سيما أنها تفعل ذلك بكل سرور وحب ، على الرغم من أن المرأة اليوم لا تزال متأثرة بالثقافة الأوروبية بفضل تعليمها الذي يمنحها هذه الروح العالمية وانفتاحها على الثقافات الأخرى ، حسب الفنانة ؛ ومع ذلك ، فإن خصوصية المرأة المغربية هي قدرتها الهائلة على موازنة حياتها اليومية بلمسة تقليدية دون أن تنسى بالطبع هذا التأثير الغربي.
كمشاريع مستقبلية ؛ تحدد لنا الرسامة بشرى تبوعي موعدًا لما بعد رمضان بتوقيع مجموعتها الشعرية الأولى بعنوان « القتل الرحيم للصمت » دون أن تنسى أن تؤكد لنا أنها تعمل على مشاريع حكايات للأطفال والتي ستصدر قريبا

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