على هامش فعاليات « شرقيات المنتخب »جهة الشرق تقوم بتوقيع عدة اتفاقيات اطار للتعاون مع جهات افريقية
على هامش فعاليات « شرقيات المنتخب » ، تم توقيع يوم الجمعة 17 مارس الجاري بمقر ولاية جهة الشرق ، اتفاقيات إطار للتعاون مع جهات افريقية و التي تهدف الى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة و الشريكة و يتعلق الأمر ب
:
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و مقاطعة نياري بالكونكو
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة مارادي بالنيجر
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة CTD للشمال بالكاميرون
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة لعصابة بموريتانيا
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة أنالانجيروفو بمدغشقر
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و محافظة ندزواني باتحاد جزر القمر
Aucun commentaire