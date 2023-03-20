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على هامش فعاليات « شرقيات المنتخب »جهة الشرق تقوم بتوقيع عدة اتفاقيات اطار للتعاون مع جهات افريقية

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على هامش فعاليات « شرقيات المنتخب » ، تم توقيع يوم الجمعة 17 مارس الجاري بمقر ولاية جهة الشرق ، اتفاقيات إطار للتعاون مع جهات افريقية و التي تهدف الى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة و الشريكة و يتعلق الأمر ب

:

-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و مقاطعة نياري بالكونكو

-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة مارادي بالنيجر

-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة CTD للشمال بالكاميرون

-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة لعصابة بموريتانيا

-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و جهة أنالانجيروفو بمدغشقر
-اتفاقية إطار للتعاون بين جهة الشرق و محافظة ندزواني باتحاد جزر القمر

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