مدينة أكادير تحتضن أشغال الدورة الثالثة للملتقى الرفيع المستوى الخاص بالمحافظة على حيوانات الساحل والصحراء ذوات الحجم الكبير

بقلم محمد الدريهم

تنظم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات المتوحشة (CMS)، أشغال الدورة الثالثة للملتقى الرفيع المستوى حول المحافظة على حيوانات الساحل والصحراء ذوات الحجم الكبير بمدينة أڭادير ما بين 14 و 16 مارس 2023 و ذلك بحضورعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي سيترأس جلسة افتتاح هذا الملتقى الرفيع المستوى الذي سيشارك فيه أكثر من 24 دولة.

كما ستشارك في هذا الحدث بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالمحافظة على حيوانات الساحل والصحراء ذوات الحجم الكبيرالتي ستشارك كذلك في الزيارة الميدانية التي ستنظم لفائدة الأعضاء والضيوف المشاركين بهذا الملتقى إلى المنتزه الوطني لسوس ماسة المتواجد بين مدينتي أكادير وتزنيت، والذي تم إحداثه سنة 1991. و الذي يتوفر على محميتين هامتين تم إعدادهما وتجهيزهما خصيصا لتناسب وتساهم في تأقلم بعض الأنواع المهددة بالانقراض، منها ثلاثة أصناف من ذوات الحوافر. ويتعلق الأمر هنا بغزال آدم والمها والمها الحسامي.