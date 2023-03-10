جهة الشرق تحتضن أشغال اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة الجهات المتحدة ORU-FOGAR .

احتضن مقر مجلس جهة الشرق ، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري ،أشغال اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة الجهات المتحدة ORU-FOGAR ، و الذي ترأسه السيد رشيد العبدي رئيس المنظمة ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بحضور السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق و السيد الكاتب العام للمنظمة و السيدات و السادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة (حضوريا و عن بعد ) و الكاتب العام للشؤون الجهوية لجهة الشرق و السيد صالح العبوضي و السيدة نعيمة لحروري نائبي رئيس مجلس جهة الشرق و السيدة فدوة أهلال رئيسة لجنة التعاون و الشراكة و تشجيع الاستثمار بمجلس الجهة و السادة رؤساء مجموعات العمل الموضوعاتية للمنظمة (عن بعد)

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و في كلمة له بالمناسبة رحب السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق ،بالمشاركين في هذا الاجتماع مثمنا مبادرة تنظيم أشغال هذا الاجتماع بجهة الشرق ، مؤكدا أن مجلس الجهة يحرص على تعزيز موقعه ضمن منظمة الجهات المتحدة، من خلال انخراطه في دينامية تطوير آليات التعاون الدولي اللامركزي وتشجيعها، وذلك وفق سياسة إرادية تستمد قوتها من سياسة الانفتاح على الخارج التي يعتمدها مجلس الجهة، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موضوع التعاون كأداة ناجعة و مساهمة في التنمية الترابية

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من جهته أشاد السيد صالح العبوضي نائب رئيس مجلس جهة الشرق ،بمختلف المداخلات التي تم عرضها و التي تعكس الانخراط الفعلي و المسؤول لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة للمضي قدما نحو تحقيق اهدافها المسطرة ، كما تميز هذا اللقاء بالمصادقة على مجموعة من النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع .

جدير بالذكر ، أن جهة الشرق عضو في المكتب التنفيذي لمنظمة الجهات المتحدة ORU-FOGAR ، و التي تشكل فضاء خصبا للحوار وتبادل التجارب والخبرات وكذا تسويق وتقاسم الممارسات الجيدة المتعلقة بمسلسل الحكامة الترابية واللامركزية، بالإضافة إلى السعي الجاد والمسؤول لتعزيز علاقات التعاون بين الجهات المنخرطة في المنظمة، قصد الارتقاء و اعتناق أساليب ومناهج جديدة لبلوغ تحقيق التنمية المستدامة المرجوة.