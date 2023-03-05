Home»National»في الكتابة..لن ننافق أبدا!!

في الكتابة..لن ننافق أبدا!!

/ /0/ 145
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب: منير الحردول

لمن يهمهم الأمر..مواقفنا أبدا لن تخضع لا للبيع ولا للشراء..ونقول كلمة « لا » عندما لا نشعر بالارتياح من بعض القرارات.. وبدون خجل من وهم اسمه الخضوع لميولات الأغلبية..نفس الأمر ينطبق على الوسطية التي نتبناها في أفكارنا..كما ان كتاباتنا لن تخضع للمساومات أبدا..بل سكون سندا للنيات الصافية المفعمة بأمل اسمه خدمة الناس في الخفاء والعلن..فيا من يخشى من كتاباتنا..نحن لا نكتب بالمقابل..نحن نكتب لأن الكتابة تجري في الدم..فالأصل هو أننا نسعى للحفاظ على أصالة الحقيقة..والحقيقة هي » أبدا لن ننافق أحدا

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailاستوديو سمر … احترافية كبيرة في التصوير، والمونتاج ، مهرجان الراي كنموذج VIDEODefault Thumbnailبعد تواصل الحراك في الجزائر لسنة كاملة : التحضير  » لاعلان 22 فبراير » العزيمة الجماهيرية باستمرار الحراك بقوة خلال 2020 حتى سقوط النظام العسكريDefault ThumbnailLA CULTURE : UNE HISTOIRE GENETIQUE PERSISTANTE !Default Thumbnailقطار الأسود يتوقف في المحطة ما قبل الأخيرة!

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.