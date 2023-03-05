في الكتابة..لن ننافق أبدا!!

الكاتب: منير الحردول

لمن يهمهم الأمر..مواقفنا أبدا لن تخضع لا للبيع ولا للشراء..ونقول كلمة « لا » عندما لا نشعر بالارتياح من بعض القرارات.. وبدون خجل من وهم اسمه الخضوع لميولات الأغلبية..نفس الأمر ينطبق على الوسطية التي نتبناها في أفكارنا..كما ان كتاباتنا لن تخضع للمساومات أبدا..بل سكون سندا للنيات الصافية المفعمة بأمل اسمه خدمة الناس في الخفاء والعلن..فيا من يخشى من كتاباتنا..نحن لا نكتب بالمقابل..نحن نكتب لأن الكتابة تجري في الدم..فالأصل هو أننا نسعى للحفاظ على أصالة الحقيقة..والحقيقة هي » أبدا لن ننافق أحدا