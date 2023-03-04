المغرب يستضيف المؤتمر العاشر

للمنتزهات الجيولوجية الدولية لليونسكو

خلال شهرشتنبر المقبل بمدينتي مراكش وأزيلال

بقلم محمد الدريهم

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، شبكة اليونسكو للمنتزهات الجيولوجية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة و جمعية منتزه مكون الجيولوجي النسخة العاشرة للمؤتمر الدولي حول المنتزهات الجيولوجية وذلك في الفترة الممتدة من 05 إلى 12 سبتمبر 2023 ، بمدينة مراكش و منتزه مكون الجيولوجي بأزيلال.

هذا و ستعرف النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي العاشر حول المنتزهات الجيولوجية مشاركة قوية لأكثر من 1000 مشارك يمثلون 50 دولة من القارات الخمس و 177 منتزه جيولوجي حول العالم ، بالإضافة إلى الخبراء والأساتذة و الطلبة الباحثين والخبراء المهتمين بالسياحة الجيولوجية والمستدامة.

وبحسب منظميه ، سيتميّز هذا المؤتمر بتنظيم المعرض الدولي الأول للمنتزهات الجيولوجية العالمية لليونسكو ، والذي سيضم 50 صالة عرض من الدول المشاركة ، وتنظيم الدورة الثانية لمسابقة الأفلام الدولية حول المنتزهات الجيولوجية ، و تنظيم أكثر من 150 ندوة علمية بإشراف 100 خبير.

يتظمن برنامج هذا المؤتمر كذلك ، تنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف مواقع السياحة الجيولوجية بمنتزه مكون الجيولوجي موازة مع تنظيم النسخة الثانية من نصف ماراطون جيوبارك مكون والمهرجان البيئي الأول لـ منتزه مكون الجيولوجي بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.