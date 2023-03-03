متسلقون متطوعون من قرية تاغية لإنقاذ خمسة رعاة محاصرون بالثلوج في قمم الجبال المحيطة بالقرية

بقلم محمد الدريهم

بعد التساقطات الثلجية الأخيرة التي آخر تم تسجيلها ؛ الأحد 26 فبراير 2023 الماضي, على مستوى منطقة زاوية أحنصال وبالأخص على مستوى قرية تاغية والجبال المحيطة بها بإقليم أزيلال والتي يتراوح ارتفاعها على سطح البحر ما بين 2000 و 4000 م

و بعدما عجزت آلاليات كاسحة الثلوج عن الوصول إلى هذه الأراضي البعيدة المنغمسة وسط قمم الجبال الشامخة بسبب ارتفاعات الثلوج المسجلة و صعوبة المسالك المؤدية الى قمم الجبال ، إنطلق فريق مكون من 10 شبان من المتسلقين المحنكين و العارفين بخبايا المنطقة وصعوبة مسالكها و الذين هم على اطلاع جيد ومعتاد بها برحلة انطلاقا من قرية تاغي, مشيا على الأقدام, يوم الأربعاء 01 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ؛ لإنقاذ 05 من الرعاة الرحل المحاصرين بسبب الثلوج في مرعى تاتراريت وسط الجبال.

انطلق « المنقذون » المتطوعون العشرة منذ الساعة الثامنة صباح الأربعاء من قرية تاغيا مشيا على الأقدام في الثلج لعدة كيلومترات لتسلق الجبال المرتفعة بالأطلس الكبير الأوسط عبر مراعي أكدال ونليمشان للوصول إلى تاتراريت في قلب الجبال لإغاثة الرعاة الخمسة وتزويدهم بالغذاء والدعم المعنوي والنفسي. .