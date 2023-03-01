في إطار استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ». الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتبنى نموذجًا جديدًا لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه القارية.

بقلم محمد الدريهم

إحتضن مقر الوكالة الوطنية للمياه و الغابات بالرباط يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 عبد الرحيم هومي مع العلم أن هذه اللجنة, ذات الطابع الاستشاري، يعهد اليها إبداء رأيها حول النصوص الخاصة بتنظيم الصيد بالمياه القرية وحول تثمين الثروة السمكية بمياه الملك العام المائي، وكل ما يهم الصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، بصفة عامة.

وقد افتتحت أشغال هذه الدورة بعرض النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه القارية والذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية « غابات المغرب 2020/2030 » من حيث التثمين والتدبير المستدام للتنوع البيولوجي المائي.

من خلال هذا النموذج التنموي الجديد، ستعرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقلة نوعية حقيقية في طريقة تصور تنمية قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية، من حيث الحكامة وكذا طرق تنفيده، بهدف إنشاء، على المستوى الوطني، سلاسل القيمة السمكية المستدامة والتي تعود أنشطتها بالفائدة على الساكنة المحلية وكذا لإنعاش الاستثمار الخاص.

وفي هذا السياق أيضًا، وبهدف مواكبة هذا الإصلاح، تمكن أعضاء اللجنة من الاطلاع على مشاريع المراسيم الأربعة اللازمة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 130.12 الصادر بتاريخ 20 غشت 2015 والذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922). ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم خاص بالقواعد العامة لممارسة الصيد في المياه القارية , مشروع مرسوم متعلق بتربية الأحياء المائية في المياه القارية, مشروع مرسوم متعلق بإعداد وتنفيذ المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية وكذا مشروع مرسوم متعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

بعد ذلك، انتقل المشاركون في أشغال هذا اللقاء لتقييم حصيلة الانجازات برسم موسم الصيد 2022/2023 وكذا تقديم مراحل تقدم إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.

هذا و قد سجل موسم الصيد هذا إنتاجًا بلغ حوالي 5 ملايين من صغار الأسماك على مستوى محطات تربية السمك بالمياه القارية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات بهذف استزراعها في أوساط الصيد. وإجماليا تم خلال هذا الموسم استزراع 20 من الأودية ،14 بحيرة طبيعية ومسطح مائي و16 حقينة سد.

وعلى ضوء هذا الاجتماع، صادقت لجنة الصيد بالمياه القارية على التدابير ذات الطابع التنظيمي لموسم الصيد 2023/2024 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات الصيد لمختلف أصناف الأسماك بالمياه القارية، أخذا بعين الاعتبار احترام فترات التوالد وفترات الراحة البيولوجية الخاصة بكل صنف.

هذا ويسمح بصيد السلمونيات ابتداء من 19 مارس 2023 إلى غاية 29 أكتوبر 2023 ومن 13 ماي 2023 إلى غاية 18 فبراير 2024 بالنسبة للأصناف الأخرى غير السلمونيات.