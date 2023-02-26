الإعلام يحتاج فقط لجنود صفاء السريرة!!

الكاتب: منير الحردول

بعض المنابر الإعلامية للأسف، تمعن في استهداف الأشخاص دون دليل..فتكيل الاتهامات بطرق ملتوية من خلال عناوين غير مهنية..وبدون خجل..رغبة فقط في الانتقام أو كره لنجاح ما، أو حسد او غير ذلك..

فسمعة الموقع تظهر من خلال الحياد ونقل الحدث كما هو..بل وإغناء الموقع بأفكار وآراء متعددة..آراء بعيدة عن النبش في الأعراض واستغلال تقاسيم الأجساد والبحث عن الهفوات وتضخيم الافتراءات بهدف الحصول على أعلى نسبة من المشاهدة..

فحرية النشر والتعبير لا تعني بتاتا استغلال الصفة لكي تطلق الافتراءات على من يسهر ليل نهار على خدمة مصالح العامة والخاصة ويبذل مجهودات حتى وإن كانت متواضعة..

الإعلام سلاح يحتاج لجنود في المستوى..جنود لهم من الدراية في معركة الكتابة ما يخدم البلاد ككل..هكذا انظر للأقلام الحرة بعيدا عن انحرافات قد تكون مبطنة وتحدث هنا وهناك!!