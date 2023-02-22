الرابطة المغربية الفرنسية بوجدة تصنع الحدث

عبدالكريم السباعي



في إطار أنشطتها الثقافية و الفنية، قامت الرابطة المغربية الفرنسية بتنظيم أمسية سينمائية متميزة يومه السبت 18فبراير 2023، حضرها مجموعة من الأطر المتخصصة في الميدان السينمائي من كتاب وممثلين ومخرجين. حيث تم عرض شريط قصير تحت عنوان : تحدي الخزي و العار.

الفيلم القصيرمن سيناريو و اخراج الفنان المبدع بعنيسي عبد الرزاق وهو شريط توعوي يتحدى جدار الصمت..بنعيسى عبد الرزاق من مواليد مدينة وجدة اشتغل بالمسرح الشعبي وسبق ان اشتغل مع الفرقة الوطنية المعمورة الى جانب الممثلة ثورية جبران وفاطمة الركراكي رحمهم الله. وقد شارك في عدة مهرجانات وطنية و خارجية مثل الموناستير وأصيلا و مهرجان الحمامات بتونس و بنغازي بليبيا. وقد أخرج عدة أعمال فنية و مسرحية و مثل فيها كذلك. وقد عالج الشريط المصور ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال .و رغم بساطة الوسائل المستعملة كالات التصوير و الإخراج الا أن الفيلم استطاع إيصال الرسالة بطريقة رائعة يغلب عليها طابع السهل الممتنع. وقد حضر لتحليل الشريط واثراء النقاش ثلة من الدكاترة المختصين في الطب النفسي و علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا المعروفين في جهة الشرق كالدكتور عبد المجيد كمي و الدكتورة السعدية و الدكتور المباركي الفاعل الحقوقي و الجمعوي بوجدة.

اختتم النشاط بمداخلات الحضور حيت تمت الإجابة على عدة أسئلة في صلب موضوع التحرش الجنسي الممارس على الأطفال و النساء. تلتها حفلة شاي نظمتها إدارة الرابطة المغربية الفرنسية تحت اشراف السيدة الرئيسة مليكة ورد. وقد شارك في حفل اختتام النشاط الفرقة الموسيقية التابعة للرابطة تحت راسة الفنان عمر.