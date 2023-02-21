رابطة كاتبات المغرب تنظم ندوة وطنية حول موضوع: الثقافة و التنمية بإفريقا جنوب – جنوب

بقلم محمد الدريهم

في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر رابطة كاتبات أفريقيا المقررعقده يومي الخميس و الجمعة 09 و10 مارس المقبل بمدينة الرباط , تنظم رابطة كاتبات المغرب، ندوة وطنية يوم 28 فبرابر الجاري بمقرجهة الرباط، حول موضوع: “الثقافة والتنمية بأفريقيا جنوب ـ جنوب”.

في هذا الإطار, تعلن اللجنة المنظمة بأن برنامج هذه الندوة الوطنية المنظمة بتعاون مع مركزالرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسمينا و التي ستفتتح بكلمتي ممثلة رابطة كاتبات المغرب و مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما عبد الرزاق الزاهر، سيتميز بعقد جلستين عموميتين اولاهما تسيرها زهور كرام (أستاذة جامعية، وكاتبة) حول موضوع ” خرائط المجتمع المدني في التنمية الثقافية جنوب ـ جنوب” لرئيسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر كاتبات أفريقي بديعة الراضي وموضوع : ” السنيما الإفريقية من الكائن الى الممكن” لعبد الرزاق الزاهر, مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما تحت عنوان

أما الجلسة الثانية، فستتميز بمداخلة الدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، بعرض حول موضوع ”الجيواستراتيجية الجديدة للمغرب جنوب – جنوب”. لتختتم الجلسة بمداخلة الدكتور بنيونس المرزوقي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة حول موضوع “القانون في خدمة الثقافة الأفريقية”.