اللجنة الاقليمية لمراقبة الاسعار تواصل جولات المراقبة للاسواق والمحلات التجارية

بقلم محمد الدريهم

واصلت اللجنة الاقليمية لمراقبة الاسعار والجودة على مستوى اقليم افران وبدون توقف’ عملية مراقبة الاسواق والمحلات التجارية والتي انطلقت منذ يوم 07/02/2023 حيث انتقلت منذ الساعات الاولى من صبيحة اليوم الثلاتاء 14/02/2023 الى السوق الاسبوعي بأزرو والدي يعتبر من اهم الاسواق على مستوى الاقليمي والجهوي ووقفت على عملية بيع الخضر والفواكه بالجملة والتقسيط وضبط مراحل ومسارات التسويق وتتبع تقلبات مستوى الاسعار خلال هذه المراحل تفاديا لكل أشكال المضاربات والتلاعب بالاسعار.

وعلى مستوى سوق المواشي سجلت اللجنة انخفاض نسبي في اثمنة العجول والابقار. ونبهت اللجنة الاقليمية جميع الباعة من خلال حملة تحسيسية باحترام مؤشرات الاسعار والجودة وحماية المستهلك من كل اساليب الغش و من كل التلاعبات الرامية الى المس بالقدرة الشرائية وبصحة المواطن. هذا و تجدر الاشارة الى ان حصيلة عمل اللجنة خلال في الفترة الممتدة ما بين 07/ و 13 فبراير2023 سجلت تنظيم ما مجموعه 17 جولة منها 09 جولات بالوسط الحضري و 04 بالمجال القروي إضافة لأربع جولات للأسواق الأسبوعية بالإقليم, بلغ عدد نقط المراقبة خلال هده الجولات 315 نقطة قامت خلالها اللجنة بتحرير 39 محضر مخالفة موزعين ما بين 31 مخالفة لعدم إشهار الأسعار و07 مخالفات لعدم التوفر على الفواتير ومخالفة واحدة تهم انتهاء الصلاحية فيما بلغت كمية المواد المحجوزة 213.40 كلغ.

بحسب الساهرين على عمليات مراقبة الأسعار و الجودة بالإقليم, فان حملات المراقبة هاته ساهمت بشكل ملحوظ في التراجع التدريجي لمستوى الاسعار حيث لاحظت اللجنة ان السبب الرئيسي في ارتفاعها راجع الى كثرة المتدخلين والوسطاء و كما يظهر ذلك من خلال الفرق الكبير بين اثمنة الجملة واثمنة التقسيط. ولضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين فستستمر اللجن المحلية والاقليمية في عملية التتبع والمراقبة الى حين استقرار الاسعار.