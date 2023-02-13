جامعة مولاي إسماعيل تنظم « يوم البحث العلمي والابتكار »

بقلم محمد الدريهم

في إطار سياستها الرامية للنهوض بالبحث العلمي والتقني وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع, نظمت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الجمعة 10 فبراير 2023 الفارط بقاعة مؤتمرات رئاسة الجامعة: » يوم البحث العلمي والابتكار » و هي فرصة للتقارب والتفاعل البناء بين باحثي جامعة مولاي اسماعيل والخبراء الوطنيين والأجانب ، وبالتالي تشكل فرصة للتفكير والتبادل حول البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني والدولي.

الندوة الافتتاحية لهذا اليوم العلمي المنظمة برئاسة حسن صحبي. رئيس الجامعة تميزت بالمداخلة العلمية التي تقدم بها الأستاذ شوقي مصباح ، مدير أبحاث من الدرجة الأولى في مختبر الفيزياء متعدد التخصصات – LIPhy بالمركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS) وجامعة جوزيف فورييه غرونوبل الأولى حول موضوع « تعددية التخصصات لمواجهة التحديات الرئيسية: مثال أمراض القلب والأوعية الدموية »

وقدم الأستاذ الدكتور عمر اليوسوفي عطو ، أستاذ باحث ، مكلف بمهمة بمديرية المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية (CNRST) عرضاً ثانياً حول موضوع « المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية في خدمة الباحثين والبحث العلمي بالمغرب ». كما خصص العرض الثالث لموضوع « نظام البراءات في المغرب » قدمه حسن بلقايد من إدارة براءات الاختراع والابتكار التكنولوجي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) .

في نهاية هذه الجلسات العامة الغنية بالمداخلات العلمية ، تمت دعوة الحضور لحفل توزيع الجائزة التي منحتها الجامعة لأفضل أطروحة دكتوراه في عام 2021 والتي كانت من نصيب الدكتور بويمجان عزيز في تخصص العلوم والتقنيات و الذييتابع دراسات ما بعد الدكتوراه بإيطاليا.

كما تميز هذا اليوم العلمي بتنظيم ورشة عمل حول براءات الاختراع ، تلتها مقابلة فردية مع حاملي مشاريع براءات الاختراع مع حسن بلقايد من قسم التكنولوجيا في براءات الاختراع والابتكار من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، المغرب.