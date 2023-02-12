الفرع الإقليمي لجمعية أساتذة علوم الحياة و الأرض يخلد الدورة الرابعة لألسبوع الأخضر وينظم بدوة جهوية بدار الأرزية.

بقلم محمد الدريهم

تخليدا للأسبوع الأخضر في دورته الرابعة المنظم في الفترة ما بين 04 إلى 10 فبراير 2023 ؛ نظم الفرع الإقليمي لجمعية أساتذة علوم الحياة و الأرض بإفران ندوة علمية جهوية تحت شعار: « غابات المغرب 2020-2030 من الاستراتيجية إلى التنفيذ: كيفية حشد وتجميع اهتمامات وأعمال جميع الجهات الفاعلة » و ذلك يوم الجمعة فبراير 10 ، 2023 الماضي بدار الأرزية التابعة للمنتزه الوطني لإفران.

هذا و قد أثار موضوعان رئيسيان تم اختيارهما في برنامج الملتقى اهتمام المشاركين ، وهما أولا: التحديات الرئيسية التي تواجهها الغابات والنظم الإيكولوجية شبه الغابوية والأراضي الرطبة بلقليم إفران جراء التغيرات المناخية ، الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين والسكان المحليين والممارسات الأخرى فيما المتعلقة باستغلال المجال بالإقليم وآليات الحوكمة والتقنية والميزانية التي سيتم وضعها على مستوى المنتزه الوطني بإفران للتغلب على هذه التحديات الرئيسية وتسريع ترميم وتجديد هذه الغابات والمكانة الممنوحة من طرف إستراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » لتحقيق هذه الأهداف. و ثانيا: البدائل التي من المحتمل أن تقلل من الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية الحرجية والمراعي ، للحد من تدهورها والبدء في استعادتها مع تحسين وصول المستخدمين والسكان المحليين إلى ظروف الحياة الكريمة ، خصوصا عبر السياحة البيئية داخل منتزه إفران الوطني المنصوص عليها في مشروع إفران كوجهة طبيعية و التي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي للمنتزه ، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين والتي من شأنها كذلك أن تجعل من الممكن اتشجيع تدفقات السياحة المسؤولة في مواجهة تلك الفوضى التي عاشتها عدة مواقع في هذا المنتزه الوطني.

تضمن برنامج هذا الأسبوع الأخضر كذلك تنظيم العديد من عمليات غرس الأشجار على مستوى العديد من المدارس والحدائق العامة ؛ ورشات للرسم ورسوم الأطفال ، ولا سيما الأطفال المتخلى عنهم بدار الأمان بأزرو، ندوات ومناقشات المفتوحة ، وعروض الفيديو المتعلقة بالبيئة و معارض موضعاتية.