الناظور: اتفاقية شراكة على هامش المنتدى المغربي الإسباني للاقتصاد الاجتماعي و التضامني

عبدالقادر كتــرة

احتضنت مدينة الناظور، الاثنين 06 فبراير الجاري، فعاليات المنتدى المغربي الاسباني تحت شعار « التعاون المغربي الاسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافعة للتنمية المستدامة والمجالية » ، المنظم بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الاسبانية و مجلس جهة الشرق و التي ستمتد الى غاية 7 فبراير الجاري

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ترأس أشغال هذا المنتدى كل من فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و »ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز » سفير اسبانيا بالمغرب و معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، وذلك بحضور كل من عامل اقليم الناظور ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ونائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة وممثلة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمنسق العام للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية والقنصل العام لاسبانيا بالناظور وأعضاء مجلس جهة الشرق والمنتخبين، ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي النسيج التعاوني والجمعوي .

افتتح فعاليات المنتدى عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، حسب بلاغ مجلس جهة الشرق، بكلمة ذكر فيها بالقاسم المشترك بين جهة الشرق ومثيلاتها في إسبانيا هو القناعة المشتركة بأن ترسيخ قيم التعاون والتضامن هو السبيل الأمثل لبناء ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أساس المصالح التنموية المشتركة وتوحيد الجهود لرفع التحديات المختلفة والمراهنة على تحقيق تنمية شاملة تضامنية ومزدهرة لفائدة الشباب والنساء في جنوب وشمال المتوسط.

وأوضح رئيس الجهة، أن تنظيم هذه الندوة حول موضوع المرأة ودورها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يأتي في وقته وهو أمر يستحق التنويه باعتباره يجسد أحد ركائز رؤية مجلس جهة الشرق بشأن دور المرأة الاستراتيجي في صناعة استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة في بلادنا.

وأبرز رئيس مجلس جهة الشرق، أن جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي والثقافي والاقتصادي في الفضاء المتوسطي والمغاربي والإفريقي هي بوابة الجهات الاسبانية نحو إفريقيا، كما هو الشأن بالنسبة للجهات الاسبانية التي هي بوابة جهة الشرق نحو محيط اسبانيا الأوروبي.

كما أعلن رئيس الجهة في ختام كلمته، عن استضافة المملكة الاسبانية كضيف شرف في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الخامسة.

وبالمناسبة، جرى على هامش هذا المنتدى توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة الشرق، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير منظومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مرافقة حاملي المشاريع والمنظمات المهنية العاملة في القطاعات التي يشملها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق، بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص وذلك عبر تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والتسيرية للمنظمات المهنية العاملة بقطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضام، و الترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتأهيل الفاعلين في إطار منظومة بيئية، اجتماعية واقتصادية مهنية، ودعم وتمويل الأنشطة المنتقاة في إطار المشروع، وتعزيز التشغيل و خلق المقاولات لصالح الفاعلين المنتمين إلى فئات هشة بالخصوص ، من خلال التدريب والدعم المناسب لتسهيل اندماجهم المهني، لا سيما في إطار عمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتدعيم مشاريع تمكين النساء والشباب، وتشجيع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة لساكنة الجوار.

وبالموازاة مع فعاليات هذا المنتدى جرى تنظيم معرض للمنتجات التضامنية من طرف الوزارة لفائدة 60 عارض.