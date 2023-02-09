خلافا لما يروجه إعلام الجزائر، الدوري الاحترافي المغربي الأول عربيا وأفريقيا والمنتخب المغربي ال11 عالميا

عبدالقادر كتــرة

يحاول الإعلام الجزائري المريض والرخيص الترويج لأخبار زائفة وفاقدة للمصداقية، تجعل من كلّ ما هو جزائري الأفضل والأقوى والأكبر والأعظم والأسرع والأشهر والأكثر حضارة و المتجذر تاريخيا و…و…، ولا يعدو أن يكون ذلك سلوك مرضي نرجسي للتغطية عن الفشل والانتكاسات والاندحار والبحث عن هوية مفقودة وتاريخ مجهول وحضارة واهية و »فاقد الشيء لا يعطيه »…

حاول هذا الإعلام الرخيص الفاسد الذي يلقبه المعارضون الجزائريون الأحرار ب »صحافة بودورو » و »صحافة الزيكو »( Les égouts « بوخرارب » يعني صحافة قنوات الصرف الصحي)، بعد إنجازات ومعجزات رياضة كرة القدم المغربية التي بلغت العالمية وبلغ المنتخب الوطني للمملكة المغربية الشريفة المربع الذهبي في مونديال قطر 2022 واحتل بذلك الرتبة ال11 عالميا، والأولى أفريقيا وعربيا، حاول ترويج أخبار كاذبة وزائفة، تناقلتها بعض المنابر الإعلامية الرخيصة التي باعت ضميرها بدينارات جزائرية، أن الدوري الجزائري من بين « أفضل 10 بطولات إفريقية حيث احتلت البطولة الجزائرية المركز الثاني حسب ما وصفته ب »الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم « IFFHS » الذي كشف عن « ترتيبه لأفضل البطولات الأفريقية في عام 2022، حيث احتلت البطولة الجزائرية المركز الثاني ».

وزادت قنوات هذه المزابل الإعلامية أن « بطولات دول شمال إفريقيا، تصدرت قائمة أفضل 10 بطولات في القارة السمراء، حيث احتل الدوري المصري الصدارة، متبوعا بالبطولة الجزائرية في المركز الثاني، متقدما على البطولة المغربية التي جاءت في المركز الثالث، واحتل الدوري السوداني المركز الرابع.

ويحتل دوري جنوب إفريقيا الممتاز لكرة القدم المركز السادس خلف الدوري التنزاني الذي يحتل المركز الخامس، حسب « IFFHS » ، فإن الدوري النيجيري الممتاز هو تاسع أفضل دوري إفريقي بعد الدوري التونسي الذي جاء في المركز الثامن، فيما حلّ الدوري الأنغولي في المركز السابع، أما البطولة الزامبية فقد احتلت في المركز العاشر ».

والحقيقة مغايرة تماما للواقع على جميع المستويات، إذ الفرق المغربية تحتل المراتب الأولى في أفريقيا وحازت جميع الكؤوس والبطولات الأفريقية للأندية، دون منازع، وتوّج فريق نهضة بركان المغربي(المتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية) بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم ، بعد فوزه 2-صفر على مواطنه الوداد البيضاوي (بطل دوري أبطال إفريقيا) في المباراة النهائية التي جمعت فريقين مغربيين للمرة الأولى، والتي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال شهر شتنبر الماضي.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن التصنيف الجديد لأفضل دوريات اللعبة في القارة السمراء، والذي شهد احتلال الدوري المغربي صدارة الترتيب.

ويعتمد « الكاف » في هذا التصنيف، على تحديد عدد الأندية المشاركة (من كل دوري)، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية في كل موسم، إضافة إلى النتائج المحققة في المسابقتين القاريتين.

ويحتل الدوري الاحترافي المغربي، المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية، بواقع 183 نقطة، متقدما على الدوري المصري الممتاز (173.5 نقطة)، ثم الدوري التونسي في المركز الثالث برصيد 131 نقطة، بينما يتواجد الدوري الجزائري في المركز الرابع بـ109 نقاط.

ترتيب أفضل 10 دوريات محلية في القارة الأفريقية حسب آخر تصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تزعمه الدوري المغربي (183 نقطة) متبوعا بالدوري المصري(173.5 نقطة)، يليه الدوري التونسي (131 نقطة) ثم الدوري الجزائري (109 نقاط) ، يتبعه دوري جنوب أفريقيا (93.5 نقطة)، يليه دوري الكونغو الديمقراطية (75 نقطة)، متبوعا بالدوري الغيني (38 نقطة)، ثم الدوري النيجيري (37.5 نقطة)، والدوري الزامبي (35 نقطة) وفي المرتبة العاشرة الدوري الأنغولي ب 31.5 نقطة.