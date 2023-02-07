احتفالية واحة فجيج تؤسس لإقامة مهرجان سنوي.

سعيد الودغيري



تابع الجمهور الفجيجي برنامج احتفالية واحة فجيج يوم 2و3 فبراير2023 كما تم الاعلان عنه مسبقا من طرف النقابة المهنية المغربية لمبدعي الاغنية وجمعية سفراء السلام ،وقد شهد اليوم الاول تنظيم الندوة التوعوية التي نشطها النقيب الاستاذ توفيق لفائدة الفنانين والموسيقيين المحليين لمعرفة حقوقهم وخاصة ما يتعلق بإمكانية وشروط الحصول على بطاقة الفنان وما تخوله هذه الأخيرة لحاملها وكذلك حقوق التأليف والحقوق المجاورة . وقد حضر هذه الندوة بالإضافة إلى السلطة المحلية والمنتخبين والمديرة الاقليمية لقطاع الثقافة ببوعرف، عدد مهم من المهتمين بالمجال والفنانين المحليين.

.في نفس المساء حضر جمهور غفيرإلى قاعة دار الثقافة محمد عابد الجابري علىى موعد مع فقرات السهرة التي أحيتها الفرق المحلية فولكلوربة غيوانية موسيقية عصرية .وقد امتعت فرقة جيل ناس الغيوان الحاضرين بخالدات اغاني ناس الغيوان التي صفقوا لها بحرارة . وكانت مفاجأة السهرة صعود الملحن المتميز الأستاذ عزيز حسني الى المنصة ليطرب الحضور بنغمات عوده الشجية. كما كان حاضرا في هده السهرة مصطفي الفكيكي بأغانيه الامازيغية التي تجاوب معها الجمهور بكل حرارة اما الفنان عبد المالك بوتخيل غنى للاقليم ومتع القاعة باغاني شرقية من الزمان الجميل. وقد ابت جمعية سفراء السلام للثقافات والفنون بفجيج الا ان تكرم اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة مبدعي الاغنية برئاسة النقب توفيق عمور الذي وعد أهل فجيج بالسعي قدما الى أن تصبح هذه الاحتفالية مهرجانا يقام سنويا بواحة فجيج التي أنبهر بجمال طبيعتها وبساتينها ومعمارها التاريخي المتميز، واخيرا تم تكريم كل من قيدومي الموسيقيين المحليين عبدالمالك بوتخيل ومصطفى الفكيكي .