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الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة بمدينة إفران تحت شعار: « هناك حاجة ملحة لاستعادة الأراضي الرطبة »

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بقلم محمد الدريهم
احتفالاً باليوم العالمي للمناطق الرطبة المنظم هذه السنة تحت شعار: « من الملح استعادة المناطق الرطبة » ، تنظم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع عمالة إقليم إفران والمنظمة غير الحكومية « Living Planet Morocco » (APM) يوم الخميس 02 فبراير 2023 المقبل, يوما احتفاليا بالعلامة:  » إفران مدينة المناطق الرطبة » بإفران.
من مواد برنامج هذا اليوم: توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات و منطمة LPM ، ندوتين علميتين حول موضوع « استراتيجية الغابات في المغرب 2020-2030 / خطة العمل الوطنية للأراضي الرطبة » التي سيقدمها السيد زهير أمهاوش (الوكالة الوطنية للمياه والغابات ) و موضوع « صندوق مياه سبو ودوره في الحفاظ على المناطق الرطبة واستعادتها » من تقديم الدكتور أسامة بلوليد (APM) متبوعًتين بعرض شريط وثائقي حول تصنيف مدينة إفران كمدينة للمناطق الرطبة من قبل اتفاقية رامسار.
على المستوى العملي ، تمت برمجة زيارات ميدانية حيث سيتم التوقف على وجه الخصوص على مستوى موقع رامسار واد تيزكيت  للإطلاع على مشروع برنامج تطوير وتحسين منتزه وادي إفران (Le Val d’Ifrane)، و على مستوى بحيرة زروقة 1 لإطلاق طوافين لتعشيش(Radeaux de nidification)الطيور المائية وزيارة تعاونية النجاح المدعمة من طرف مشروع Green Jobs وجمعية Living Planet Morocco بمنطقة زروقة 1 تم زيارة محمية الأيل البربري و المحطة البيولوجية للبج (serval) بمنطقة السهب وفي نهاية هذا اليوم ، سيقوم المنظمون بإعطاء الإنطلاقة لكرنفال إفران الذي سيعبر الشوارع الرئيسية لمركز مدينة إفران المصنف كمدينة المناطق الرطبة.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة إفران اختيرت ك « مدينة المناطق الرطبة » بموجب اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وتم الإعلان عنها رسميًا في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP14) ، التي نظمت في الفترة ما بين 5 و 13 نوفمبر 2022 ، في ووهان بالصين, حيث تم منح علامة « مدينة المناطق الرطبة » لـ 25 مدينة مرشحة جديدة عبر العالم ، بما فيها مدينة إفران برسم سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتماد هو اعتراف بالتزام مدينة إفران بحماية مناطقها الرطبة الحضرية لصالح السكان والطبيعة.

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