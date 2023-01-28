أفضل الحلوانيين في العالم يابانيون، والمغاربة ال12 في العالم والأفضل أفريقيا وعربيا

عبدالقادر كتــرة

أقيمت النسخة 18 من بطولة كأس العالم للحلويات 2023 (la Pâtisserie) أو المعجنات، يوم السبت 21 يناير الجاري في « سيرها » بمدينة بيون بفرنسا، حيث أعلن اليابانيون لقب أبطال العالم متقدمين على الفرنسي الذي جاء في المركز الثاني، فيما احتل الفريق المغرب الرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وال12 عالميا.

وانتهت النسخة الثامنة عشر من كأس العالم للحلويات « سيرها » 2023 بمدينة ليون الفرنسية بفوز اليابان، التي توجت بتقنية وإبداع إبداعاتها التي تدور حول موضوع « تغير المناخ » وهذا هو الفوز الثالث لليابان منذ بداية المسابقة.

وترك المنتخب الياباني خلفه فرنسا وإيطاليا – الفائزين الكبار في النسخة السابقة – اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي في المسابقة.

كأس العالم للحلويات 2023 (Coupe du Monde de la Pâtisserie ) أو المعجنات ، حدث كبير في الترويج لفنون السكر في جميع أنحاء العالم ، وشهدت كأس العالم للحلويات 2023 في مرحلتها النهائية تنافس 20 فريقًا، وكلّ فريق مكون من صانع الشوكولاتة وخبير السكر وصانع المثلجات « الآيس كريم الرئيسي »، كما كان لدى كل فريق 10 ساعات ، موزعة على يومين ، لإعداد 42 قطعة حلوى تذوق و 3 قطع فنية.

ونالت إبداعات الفريق الياباني إعجاب « بيير هيرمي، رئيس المسابقة، سيدريك شروليت، الرئيس الفخري لهذه النسخة، بالإضافة إلى جميع أعضاء لجنة التحكيم ، ولا سيما الحلوى للمشاركة التي تتمحور حول موضوع « الرياح والخفة » (du vent et de la légèreté)، كما كافأ جميع أعضاء لجنة التحكيم « روح الفريق » بالإضافة إلى عدم إهدار المنتجات.

ومُنحت جائزة المسؤولية البيئية الخاصة لكندا، في حين تم وضع هذه الطبعة تحت موضوع « تغير المناخ ».

وجاء الترتيب النهائي لكأس العالم الحلويات 2023 :

الأول: اليابان – مو تاكاهاشي (شوكولاتة) ، ناريتوشي سوزوكا (سكر) ، يوساكو شيباتا (آيس كريم)

المركز الثاني: فرنسا – جورج كوساناس (شوكولاتة) ، جيريمي ماسينج (سكر) ، جانا لاي (آيس كريم)

ثالثًا: إيطاليا – جاكوبو زورزي (شوكولاتة) ، أليساندرو بيتيتو (سكر) ، مارتينا براشيتي (آيس كريم)

رابعًا: المملكة المتحدة – مارتن شيفرز (شوكولاتة) ، نيكولا هوشيت (سكر) ، مايكل هو لام كوان (آيس كريم)

الخامس: كوريا الجنوبية – كوانغ مان جونغ (شوكولاتة) ، جيونغ بين كيم (سكر) ، هو يونغ ليم (آيس كريم)

السادس: ماليزيا – تشارلز ليم (شوكولاتة) بوي تنغ مون (سكر) ، جون وي جوه (آيس كريم)

السابع: الولايات المتحدة – فرانسوا بهويت (شوكولاتة) ، جوردان سنايدر (سكر) ، جولي إيسلينجر (آيس كريم)

الثامن: تايبي الصينية – يو وي شو (شوكولاتة) ، هسون هان تشان (سكر) ، يوان بين تشانغ (آيس كريم)

التاسع: الأرجنتين – ماتياس دراغون (شوكولاتة) ، لوكاس كاربالو (سكر) ، روب داري (آيس كريم)

العاشر: كندا – جاكوب بيليتير (شوكولاتة) ، باتريك بويلي (سكر) ، روس بيساس (آيس كريم)

الحادي عشر: شيلي – أليخاندرو إسبينوزا (شوكولاتة) ، جافيرا فيليجاس (سكر) ، نيكو إيباكاش (آيس كريم)

ثاني عشر: المغرب – عبد القادر اجاتوي (شوكولا) ، علي قصيد (سكر) ، عمر الديب (آيس كريم).

المركز الثالث عشر: كولومبيا – كارلوس دي أفيلا (شوكولاتة) ، ديبي سانشيز (سكر) ، لورا موجيكا (آيس كريم)

الرابع عشر: الفلبين – أنتوني جاي سيغوبينس (شوكولاتة) ، فيرجيل إيرال (سكر) ، أنجليكا هونغ (آيس كريم)

الخامس عشر: موريشيوس – ستيفان لاباستيد (شوكولاتة) ، برافيش غوخولا (سكر) ، شيفام ماروداي (آيس كريم)

السادس عشر: تونس – معز قريد (شوكولا) ، بشير حامد (سكر) ، دوميندا سابو أراشيجي (آيس كريم)

السابع عشر: مصر – أحمد أبو بكر (شوكولاتة) ، مرزوق مرزوق (سكر) ، مرتضى عبد اللطيف (آيس كريم).

جائزة المسؤولية البيئية: كندا – جاكوب بيليتييه (شوكولاتة) ، باتريك بويلي (سكر) ، روس بيساس (آيس كريم)

للتذكير، أقيمت بطولة كأس العالم للحلويات 2023 يومي 20 و21 يناير الجاري في Espace des » Chefs » في SIRHA في مدينة ليون الفرنسية برئاسة بيير هيرمي وسيدريك شروليت، وفازت اليابان بهذه النسخة الجديدة حول موضوع « تغير المناخ ».

ويُعد « كأس العالم للحلويات 2023 » حدثًا دوليًا يمثل جميع مهن الحلويات (la Pâtisserie) في جميع أنحاء العالم. خلال المسابقة، يشتغل فريق من 3 طهاة معجنات (متخصص آيس كريم وخبير سكر وصانع شوكولاتة) لمواجهة التحديات المختلفة في مجالات تخصصهم، وشاركت أكثر من 50 دولة في عملية الاختيار الوطنية والقارية لنهائي Coupe du Monde de la Pâtisserie وتنافست البلدان العشرين المختارة في المرحلة النهائية.

كان على المرشحين تخيل إبداعاتهم حول هذا الموضوع واستخدام المواد الخام التي تحترم البيئة، في حين تم حظر المواد المضافة والأصباغ، كما كان لدى المتسابقين عشر ساعات لإعداد 42 حلوى تذوق – بما في ذلك « المصاصات » – وثلاث قطع فنية، بما في ذلك قطعة مصنوعة من جليد الماء المنحوت.

وفازت بالنسختين الأخيرتين كل من ماليزيا (2019) وإيطاليا (2021). ومن بين الفائزين في النسخ السابقة البلجيكي بيير ماركوليني (1995) والفرنسي كريستوف ميشالاك (2002) وجيروم دي أوليفيرا (2009).