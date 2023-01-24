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الجمعية المغربية لتنمية السياحة المستدامة تلتئم في جمع عام استثنائي بمنطقة اسني وسط جبال الأطلس الكبير المغربي

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بقلم محمد الدريهم
تحتضن قرية اسني المتواجدة وسط جبال الأطلس الكبير بـالجماعة الترابية لأسني ( قيادة أسني) الخاضعة لنفوذ إقليم الحوز, يوم الأحد 05 فبراير 2023, أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية المغربية لتنمية السياحة المستدامة و ذلك لدراسة و مناقشة عدة نقط مدرجة بجدول أعمال الجمع نذكر منها دراسة ومناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما, انتخاب أعضاء المكتب المسير الجديد للجمعية وأعضاء مجلسها الإداري بالإضافة لدراسة و مناقشة قضايا تنظيمية أخرى تهم السير العادي للجمعية.
للتذكير, لقد تم تأسيس الجمعية المغربية للتنمية المستدامة خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد يوم 03 يوليوز 2021 بمقر الجمعية بتيويزي بدوار توريرت جماعة وقيادة أسني إقليم الحوزو ذلك بهدف تنمية السياحة المستدامة بكل أنواعها وأشكالها بما لا يتنافى وقيمنا الوطنية والحضارية، وتركيز انشغالها بالتنمية السياحية التضامنية المسؤولة والمستدامة بالمغرب، باعتبارها أداة للرقي بالفرد والجماعة، اعتمادا على إبراز التراث الحضاري والثقافي وإسهاما منها في تعزيزه والتعريف به وتثمين الفضاءات الطبيعية وحمايتها، لتحقيق التوازن التام بين أبعاده المختلفة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تحرص على تطبيق مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة.
من أهداف هذه الجمعية الوطنية الفتية كذلك: تشجيع روح التكامل والتعاون فيما بين جميع المتدخلين من قريب أو من بعيد في قطاع السياحة المستدامة خدمة للصالح العام ,خلق روح التازر والتضامن بين الوجهات السياحية و بين الفاعلين والمهنيين العاملين داخل قطاع السياحة المستدامة عبر قنوات التحسيس والتوعية والتأطير, تقوية معارف ومهارات المهنيين المشتغلين بالقطاع السياحي في مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية, انجاز مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين ظروف العاملين والمستفيدين من قطاع السياحة المستدامة موازاة مع ضرورة احترام سلامة البيئة, تركيز الجهود على دعم وخلق أنشطة ومهرجانات للتعريف بالسياحة الوطنية وإبراز المنتوجات المحلية وتسويقهما, وضع برنامج قوي ومتماسك لحماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية و التعريف بالمنتوج السياحي الوطني المستدام وتسويقه.

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