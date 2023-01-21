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إطلاق حملة تشجير بمحيط المنطقة الرطبة أكمام أزكزا بإقليم خنيفرة

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بقلم محمد الدريهم
بدعم مالي من جمعية ليفينك بلانيت المغربية (Living Planet Morocco) وبتعاون مع عمالة إقليم خنيفرة ، ينظم المنتزه الوطني لخنيفرة ، يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 حملة لتشجير محيط المنطقة الرطبة لأكلمام أزكزا (Aguelmam Azegza) و ذلك ، بعد حملة تنظيف واسعة للموقع في الفترة الممتدت ما بين 21 و 24 يناير2023.
في هذا الإطار, ستتم زراعة أكثر من 650 شتلة لشجرة البلوط الأخضر و 140شتلة لشجرة أرز الأطلس بعد التدريب الميداني الذي سيأطره الأستاذ محمد توبي.
في نفس الإطار كذلك, سيتم تسليم لوحة إعلانية و 5 مجموعات للأدوات البيداغوجية التي سيتم استخدامها في أنشطة التوعية للمجموعات المدرسية التي تزور المنطقة الرطبة أكلمام أزكزا مستقبلا و في الوقت نفسه ، سيتم توزيع معدات عبارة عن مناظير ، حقيبة ظهر ، ترمس ، مصابيح كهربائية ، هواتف ، وأزياء كاملة لـ 13 حارسًا بيئيًا من المنتزه الوطني لإفران الوطني ، و 6 حراس بيئيون من المنتزه الوطني لخنيفرة و 5 حراس بيئيون ينتمون للمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي.

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