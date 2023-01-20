فيدرالية صحافي البيرو: بحرمان المغرب من المشاركة في « شان 2023 » يسقط النظام الجزائري في فخ نصبه لنفسه

ليما 13 يناير 2023/ومع/ استهجنت فيدرالية صحفيي البيرو « القرار المؤسف » للسلطات الجزائرية بحرمان المنتخب المغربي لكرة القدم من المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين « شان 2023 » المقامة بالجزائر، مشيرة إلى أن « النظام الجزائري سقط بذلك في فخ نصبه لنفسه ».

وكتبت في مقال على موقعها الالكتروني « بهذا القرار المؤسف ، يجد النظام الجزائري نفسه عالقا في الفخ الذي نصبه لنفسه من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، وإغلاق أجوائه أمام الطائرات المسجلة بالمملكة ».

وأضافت الفيدرالية التي تأسست سنة 1950، أن النظام الجزائري تورط في قرارات جانبت الصواب وفي تصعيد هستيري ضد المغرب.

واعتبرت أن حرمان المغرب ، الفائز بهذه المنافسة القارية في نسختين، من المشاركة في »شان2023 » يفقد البطولة أهميتها، ويخضع تظاهرة كروية لنزاع سياسي أشعل فتيله النظام الجزائري.

وأبرزت الفدرالية تصريحات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي اعتبر أن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات (الشان)، « أمر مؤسف جدا » لاسيما وأن اللاعبين الشباب استعدوا لأشهر، من أجل المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الافريقية.

كما أورد موقع الفيدرالية تصريحات رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عند وصوله لمطار الرباط سلا، رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، لحضور مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في الفترة ما بين 1 و11 فبراير بالمغرب، حيث قال إنه « لأمر محزن » عدم تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين « شان 2023 » المقامة بالجزائر.