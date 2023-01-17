هاقدْ كُشِفْتَ،ويافداحةَ ما جَرى..

رمضان مصباح

خـفِّفْ نَـفاجَكَ فـالعدالةُ مِـن سَـما

ديــنٌ اذا خُـرِمَـتْ حُـشـاشَتُه ذَوَى

لا أمــرَ ان فَـسُـدتْ عـدالـتُه و صـا

لَ فَـهـاهةً كُـبـراؤه ، وحَــلا الـهَوى

الــعـدلُ شـارتـهُ ، جُـمـاع فَـضـائلِه

انْ كـــان سُــدَّتُـه وزيـــرا ذا نُـهَـى

واذا أنـيـط بـمـن بــه سَـفهٌ جَـلِيّْ

أزْرى بــــه ، وتــعـاورَتـهُ بــنــو أوَى

هـاقد فُـضِحت ويـا مَـهانة مـن أهـا

نَ بــلادَهُ وحَـكـى لابْــنٍ مـا حَـكى

هـاقد كُـشِفْتَ ويا فداحَة َ ما جَرى

هــانَ الـفـقيرُ لـفَـقرِه حـتى بـكَى

هــــان الــمُـجِـدّ ،بـــلا أبٍ بـــوزارةٍ

و علاَ سليلُ المال ِ ، تخْفُرُه المُنى

فـي دوْحـةٍ عـبثَ الـوَهِيبُ بِـعدلها

أغْـفَتْ نـواطِرُها فجَرى ما قدْ جرى

هــا قــد تـنَـفَّجَ سـاخـرا وتـغـامزتْ

عيناهُ مِن عُجب ، وكالَ لنا الحَصى

يـا بُـؤس َ مـن وُهِـبتْ له ثِقَةُ الجَلا

لــةِ ، مـادرَى مـا ثُـقلها حـتى كَـبا

مـــن ذا يـمُـدُّ لــك الأيــادي رَأفــةً

بـعدَ الـفَواحِ ، تـجَبّرا ، مـنْ يـاتُرى؟

أنـــت الـفـقـيرُ ،وان لـمـالِكَ وفــرة

أنـتَ الـمُحلَّى بالكراهَةِ ،هلْ تَرى؟

وغــــدا تُــطـاردكَ الـعـيـونُ نِـكـايـة

وتـغـورُ مِــن نـدمٍ ،ومـا لـهُ مُـنتَهى