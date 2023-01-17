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هاقدْ كُشِفْتَ،ويافداحةَ ما جَرى..

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رمضان مصباح

خـفِّفْ  نَـفاجَكَ  فـالعدالةُ  مِـن سَـما
ديــنٌ اذا خُـرِمَـتْ حُـشـاشَتُه  ذَوَى

لا  أمــرَ ان فَـسُـدتْ عـدالـتُه و صـا
لَ فَـهـاهةً كُـبـراؤه ، وحَــلا الـهَوى

الــعـدلُ شـارتـهُ ، جُـمـاع فَـضـائلِه
انْ كـــان سُــدَّتُـه وزيـــرا ذا نُـهَـى

واذا أنـيـط  بـمـن بــه  سَـفهٌ  جَـلِيّْ
أزْرى بــــه ، وتــعـاورَتـهُ بــنــو أوَى

هـاقد فُـضِحت ويـا مَـهانة مـن أهـا
نَ بــلادَهُ وحَـكـى لابْــنٍ مـا حَـكى

هـاقد كُـشِفْتَ ويا فداحَة َ ما جَرى
هــانَ  الـفـقيرُ لـفَـقرِه  حـتى بـكَى

هــــان الــمُـجِـدّ ،بـــلا أبٍ بـــوزارةٍ
و علاَ سليلُ المال ِ ، تخْفُرُه المُنى

فـي دوْحـةٍ عـبثَ الـوَهِيبُ بِـعدلها
أغْـفَتْ نـواطِرُها فجَرى ما قدْ جرى

هــا قــد تـنَـفَّجَ سـاخـرا وتـغـامزتْ
عيناهُ مِن عُجب ، وكالَ لنا الحَصى

يـا بُـؤس َ مـن وُهِـبتْ له ثِقَةُ الجَلا
لــةِ ، مـادرَى مـا ثُـقلها حـتى كَـبا

مـــن  ذا يـمُـدُّ لــك الأيــادي رَأفــةً
بـعدَ الـفَواحِ ، تـجَبّرا ، مـنْ يـاتُرى؟

أنـــت  الـفـقـيرُ ،وان لـمـالِكَ وفــرة
أنـتَ الـمُحلَّى بالكراهَةِ ،هلْ تَرى؟

وغــــدا تُــطـاردكَ الـعـيـونُ نِـكـايـة
وتـغـورُ مِــن نـدمٍ ،ومـا لـهُ مُـنتَهى

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