قصيدة : » بخلاّن خُدعت وخاب ظنّي «

شعر: محمد شركي

شقيت وقد تنكّر لي الحبيــــــــــــب أُخاللـــه يصُدّ ولا يُجيــــــــــب

وأشقى الناس في الدنيا عشيــــــــق صبابته يُسعّرها الوجيــــــــــب

عَلقت من الغواني خير رئـــــــــــم من الآرام تعشقها القلــــــــــوب

هي اللميـــاء والفرعـــاء تَسبـــــــي ووطفــــاءٌ لهــا لحــظ مُصيــب

يُصيب العاشقيـــــــن إذا رماهــــــم ووضّاح لــــه دُرٌّ عجيــــــــــب

وجيـــــدٌ زانهـا ذهــــب سبيــــــــك وقَـــدُّ الخيزران هي العـَــــروب

دهــاني الهجر منــها بعد إلــــــــف كبــدر غاب غيّبــه الغـُــــــروب

هي الدنيــا مواعدهـــا غَــــــــــرُور أهيـم بها فيعذلنــــي المشيــــــــب

فلو عــاد الشبــــاب لما ارعـــويت وبالتّهيـــام تثقلنــــي الذنـــــــــوب

كـــذا خُلق الأنـــام ضعــاف عــزم يحاكــي في الهــوى فَــــدْما لبيب

بخــلاّن خُدعت وخـــاب ظنـــــــي بسمت وتفضحــه العيـــــــــــوب

وسيّــدهم كسوقتـــهم ســــــــــــواء علـــى ذنـــب مصــرّ لا يتــــوب

يرى ما دونــــه همجــــــا رعـاعا وكــــلاّ جـــاهــلا وهْو المصيب

عيـــوب الغيـر يحصيهــا وينســى مثـــالبـــه إذا عـُــــدّت ضروب

ولا يرعــــــــى لـــــذي وُدّ ودادا ولا يُجــــدي إذا ظُلـــــم الحسيب

ويدنــــي من مجالســــه عيّـــــــيـا ويقلقه إذا حضــــر الأديـــــــــب

ويطــرب إن يجـــــامله سخيـــــف ويغضــب إن يـصارحه النجيـب

فواعجبـــا لمن يبـــدي وَسَـــــــاما وسَحنتــه تشوّههـــا النـُــــــدوب

ولست كمثلـــــه وقحــــا وخبـــــا وإن أُدعــــــى لمكـرمة أجيــــب

وأصفح عن مســيء إن رجــاني وأزهـــد في القصاص إذا يؤوب