أزيد من 200 متعلم يستفيدون من امتحانات التخرج بجمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة بوجدة 

منير حموتي



عرفت جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة و أصدقاؤها بوجدة، صبيحة السبت 14 يناير 2023

امتحان نهاية التكوين في إطار برنامج التكوين بالتدرج تخصصات طباخ تأهيلي مساعد طباخ حلواني متخصص وحلواني خباز تاهيلي.

وقد هم هذا الامتحان تلاميذ الفرصة الثانية الجيل الجديد سنة أولى وسنة ثانية دفعة 2020/ 2021 و 2022/2021 المتابعين دراستهم بمدرستي عبد الكريم الخطابي ولالة نزهة

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وقد استفاد من هذا الامتحان 220 مرشحا إناثا وذكورا منقسمين إلى فوجين في الفترتين الصباحية والمسائية موزعين على قاعات وأقسام الجمعية.

ويوجد من بين المرشحين 142 تلميذا يستفيدون من تدريب مؤدى عنه بعدد من المقاولات، تعقبه عملية إدماج في سوق الشغل

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وقد حضر هذه الامتحانات إلى جانب الرئيسة حورية عراض وأطر الجمعية، رؤساء بعض المقاولات ذات الصلة، وممثل عن السلطة المحلية، قاموا بتوثيق هذه المحطة التي طبعتها الشفافية والمصداقية وحسن التسيير، كمنتوج خالص خاص بجمعية الشبيبة التي تعرف تخرج أعداد لا يستهان بها من المتعلمين يحصلون في نهاية تكوينهم على ديبلومات معترف بها من طرف الدولة، وتمكنهم من ولوج سوق الشغل

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ومعلوم فإن المرشحين للامتحانات، قد اطلعوا على نماذج من الديبلومات التي منحت لزملائهم ممن نجحوا في الامتحانات في وقت سابق واستفادوا من فترة تدريب في الميدان كل حسب تخصصه….