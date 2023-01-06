بقلم محمد الدريهم

في إطار أنشطتها الثقافية والتراثية ، تنظم جمعية تيميت لفنون الأطلس بعين اللوح بشراكة وثيقة مع المجلس الجهوي لفاس-مكناس ، الدورة الرابعة لمهرجان الجهة : « أخام إنناشادن » (خيمة الشعر) لعين اللوح و ذلك يومي 14 و15 يناير 2023 الجاري.

ثلاثون مجموعة من الشعراء الأمازيغيين( إناشادن) من أقاليم صفرو والحاجب وبولمان ومكناس وإفران يشاركون في التنشيط الشعري الأمازيغي للدورة الرابعة لمهرجان « أخام إناشادن » لجهة فاس – مكناس و الذي سيتم تنظيمه بقاعة المناظرات لمدينة إفران.

يتضمن برنامج هذه الطبعة ، تنظيم مؤتمر حول موضوع « الشعر الأمازيغي بين الإلهام و اللإستلهام » بمشاركة الباحثين والأكاديميين البارزين إيشو بن عيسى وإبراهيم حسناوي من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وحفل تكريم للشعراء الأمازيغ بوعزة أولمعطي وحميد أوبنساني وسليمان اوبيدة.

بالنسبة إلى حمو أوحلي ، رئيس جمعية تيمات لفنون الأطلس ، الهدف من تنظيم مهرجان فاس مكناس: « أخام إنعاشان » هوالحفاظ على التراث الوطني والإقليمي غير المادي بشكل عام وتعزيزه ، والشعر الأمازيغي الذي يشكل واحدًا من ركائزه الأساسية على وجه الخصوص.

وأضاف أن هذا الحدث يأتي لدعم المبادرات الإبداعية الهادفة إلى الحفاظ على هذا التراث غير المادي الضارب في أعماق التاريخ ، والذي يشكل مكونًا أساسيًا للثقافة الوطنية ، وذلك من خلال جمع العديد من الشعراء الأمازيغ مع التطلع إلى إقامة المهرجان في صورة الحدث الفني.والثقافة الوطنية ويشمل مختلف الأشكال والتعبيرات الشعرية الأخرى.