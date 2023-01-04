جائزة الملك فيصل :

الروائي و الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو يفوز

بجائزة الملك فيصل للغة العربية والآداب

بقلم محمد الدريهم

حصل الروائي و الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو على جائزة الملك فيصل للغة العربية والآداب و ذلك عن عمله » السرد العربي القديم و النظريات الحديثة » . و قد قَرَّرت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب منحه الجائزة لهذه السنة 2023 بناء على مبررات مختلفة منها: براعته في تأويل الأعمال السردية العربية القديمة بدراسات مكثفة، أحاطت بها في شتى أنواعها, تمثله المناهج النقدية الحديثة تمثلًا إيجابيا، وعمله على تكييفها بما يناسب رؤيته التي اتصفت بالجدّة والطرافة، والإبداع، وبها ارتاد مناطق في السرد العربي القديم لم يلتفت إليها أحد قبله و تميزه بالقدرة على تقديم السرد العربي للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق.

للإشارة, لقد اجتمعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسـة: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم؛ في سلسلة من الجلسات امتدت من يوم الاثنين 02 دجنبر حتى يوم الأربعاء 04 دجنبر 2023، وقد توصلت اللجان إلى القرارات الأخرى منها ,منح جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لكل من الأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل -حامد، أستاذ الدراسات الإسلامية(سابقًا) في جامعتي ميونجي، وهانكوك للدراسات الأجنبية في جمهورية كوريا الجنوبية، رئيس صندوق هبة الإسلامي الكوري، وفضيلة الشيخ السفير ناصر بن عبدالله الزعابي، رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في النيجر.منح جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية وموضوعها « العمارة الإسلامية » للبروفيسور روبرت هيلينبراند، البريطاني الجنسية، الأستاذ في جامعة إدنبرة في اسكتلندا. منح جائزة الملك فيصل للطب وموضوعها « الأوبئة وتطوير اللقاحات »، بالاشتراك لكل من البروفيسور دان هون بوروك، الأمريكي الجنسية، الأستاذ في جامعة هارفارد في أمريكا، والبروفيسورة ساره كاثرين غيلبيرت، البريطانية الجنسية، الأستاذة في جامعة أكسفورد في بريطانيا، حيث قدما إسهامات كبيرة في دراسة وتطوير اللقاحات التي تعتبر بالغة الأهمية للسيطرة على الأوبئة في الحاضر والمستقبل.

كما قررت اللجنة منح جائزة الملك فيصل للعلوم وموضـــوعهـا « الكيمياء »، بالاشتراك، لكل من البروفيسورة جاكي يي-رو ينغ، الأمريكية الجنسية الأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في أمريكا، والبروفيسور تشاد ألكساندر ميركن، الأمريكي الجنسية، الأستاذ في جامعة نورث ويسترن في أمريكا. في حين أن