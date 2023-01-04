بقلم محمد الدريهم

يحتضن مأوى نادي الألب الفرنسي للدار البيضاء المتواجد بمنتجع التزلج والجبل أوكايمدين يومي السبت و الأحد 21 – 22 يناير 2023 فعاليات لقاء « نجوم دار الطالبة » المنضم تكريما للفيزيائية السويسرية ، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة ويسترن كيب ، كارولينا أودمان –كوفيندير (Carolina ضdman-Govender) المتوفية يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 الفارط.

يأتي حدث « نجوم دار الطليبة » هذا بعد فعاليات مهرجان مراكش للفلك من تنظيم جمعية علم الفلك بمراكش ومؤسسة Atlas Dark Sky لفائدة حوالي خمسين فتاة من نزيلات دار الطالبة بمراكش. تكريمًا للراحلة كارولينا ، التي لعبت دورًا مهمًا في تعليم الفتيات وتعزيزه في مجال العلوم والتي ساهمت في إنشاء مجموعة عمل علم الفلك لأفريقيا وقادت برنامج « معرفة الكون » (Universe Awareness, UNAWE) وهو برنامج توعوي يهدف إلى إلهام تشجيع الأطفال لتعلم علم الفلك.

كانت إنجازات المتوفىة مثيرة للإعجاب ومتعددة الجوانب ، في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا والفنون وتعليم STEM1 ، وغيرت طريقة تقديم العلوم إلى جمهور متزايد باستمرار.

في هذا الإطار إذن ، تنظم جمعية الفلك بمراكش ومؤسسة Atlas Dark Sky وشركاؤهما هذا النشاط لتعزيز علم الفلك الأكثر شمولاً وتوجيه الفتيات نحو STEM1 ، وبالتالي مواصلة عمل الفقيدة كارولينا، و لهذا الغرض ، برمج المنظمون زيارة لمدة يومين إلى مرصد أوكايمدن لفائدة 50 فتاة من دار الطالبة بمراكش الهدف منها تعزيز تعليم الفتيات القرويات ، وخاصة منها المنتمية للفئات الهشة المحرومة.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة من يوم السبت 21 يناير إلى يوم الأحد 22 يناير 2023 في اتجاه أوكايمدن حيث ستستضيف جمعية علم الفلك ومؤسسة أطلس دارك سكاي النشاط المنظم بدعم من (CAF / Intrepid) الذي قام بالفعل بدعم نقل وإقامة و إطعام 50 فتاة و مؤطريهن. كما يرغب المنظمون في إشراك الشبكة الأفريقية للمرأة في علم الفلك (AfNWA) ، وهي منظمة أفريقية تابعة للجمعية الفلكية الأفريقية (AfAS) ومخصصة للنساء في علم الفلك.

في برنامج هذا اللقاء العلمي , ندوة حول تجربة هذه المنظمة لتعزيز علم الفلك للنساء ، يليه نقاش يتمحور حول طريقة إدامة هذا النوع من النشاط مستفيدًا من الإمكانيات المتاحة للأندية الفلكية ، والمنظمات IAU ، AfAS ، OAD ، OAO ، لتمويل أنشطتها.

تقترح مؤسسة Atlas Dark Sky أيضًا اغتنام الفرصة لرفع وعي الفتيات الصغيرات بالتلوث الضوئي وإشراكهن في جمع قياسات هذا التلوث في قراهم.

البرامج

السبت 21 يناير2023

– 1:30: المغادرة إلى اوكيميدن

– 4: 30-5: 30: عرض عن النشاط وتكريم كارولينا

– 5: 30-7: 00: عرض ومناقشة ورشة عمل AfAS / الشبكة الأفريقية للنساء في علم الفلك (AfNWA) من تقديم ميريانا بوفيتش وفانيسا ماكبرايد

– 7-8: 30: عشاء واستراحة موسيقية.

– 8: 30-11: 00: أمسية احتفالية من تنشيط الجمعية و المؤسسة المنظمان مع افتتاح قبة قياس الطيف الضوئي

الأحد 22 يناير 2023

الساعة 09 – 10: ورشة عمل / STIM ، K. Kolenberg

• 10 – 11: 30: زيارة معدات وقباب مرصد أوكيمدن

— 11:30 – 12:30: تقديم Dark Sky من قبل اللجنة التقنية لمشروع Atlas Dark Sky

– 12:30: العودة إلى مراكش