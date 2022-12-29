تنظيم الدورة الأولى للأسواق المتنقلة لفائدة الفاعلين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

بقلم محمد الدريهم

تحتضن مدينة أكادير ما بين 24 دجنبر 2022 و 04 يناير 2023، فعاليات الدورة الأولى للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة من طرف المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة بشراكة مع ولاية جهة سوس ماسة و وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و بتعاون مع مجلس الجماعة الترابية لأكادير و غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة ، وذلك من أجل دعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف الفاعلين في هذا القطاع من تعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولات والأشخاص الذاتيين، من خلال خلق فضاء لعرض وتسويق منتوجاتهم.

يندرج تنظيم هذه الدورة في إطار جهود وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني وجهة سوس ماسة وباقي الشركاء من اجل إعطاء دفعة جديدة للقطاع بعد الركود الذي عرفه بسبب تداعيات كوفيد 19.

الهدف من وراء تنظيم هذه الأسواق، إنعاش وتسويق منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ تنمية قدرات الهيئات المشتغلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز تنافسيتها و خلق فرص تسويقية للمشاركات والمشاركين .

هذا و تجدر الإشارة الى انه من المرتقب مشاركة 150 عارض و عارضة في هذه الدورة يمثلون قطاعات الصناعة التقليدية, السياحة التضامنية و المنتوجات المجالية, كما ان هذه الدورة الاولى تتميز بمشاركة كل مكونات منظومة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالجهة من مهنيين و غرف مهنية و مؤسسات التكوين و مؤسسات التمويل و المواكبة و الإدارات العمومية المرتبطة بالقطاع,

يضم هذا المعرض الذس سينطم على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 4000 متر مربع ,فضاء لعرض و تسويق المنتجات المحالية و اخر للتكوينات بالإضافة لفضاء خاص بالتنشيط السوسيو ثقافي لإقامة سهرات فنية