انتخاب الدكتور فؤاد بوعلي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا

انتخب الدكتور فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، نائبا لرئيس المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا، في المؤتمر التأسيسي الذي عقد يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، ابتداء من الساعة السادسة مساء، بتوقيت انجامينا. كما انتخب ممثلو الدول الإفريقية الحاضرون في المؤتمر الدكتور حسب الله مهدي الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد رئيسا، والدكتور صالح محروس(مصر): نائبا ثان للرئيس، والدكتور حسن سجال(جيبوتي): نائبا ثالث للرئيس، والدكتور مصطفى جوم ( السنغال): نائبا رابع للرئيس. وفوض المؤتمر التأسيسي للرئيس ونوابه اقتراح باقي أعضاء المكتب التنفيذي، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. كما تم اعتماد أعضاء المجمع الأفريقي للغة العربية المكون من ممثلي الدول الأفريقية الذين شاركوا في اللقاءات التأسيسية للمجلس. البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للغة العربية في إفريقيا

بمبادرة من الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، وتنفيذا لمخرجات المؤتمر العلمي الدولي الأول عن: (اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء بين متطلبات الانتشار وتحديات الانحسار)، الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المهتمة بأمر اللغة العربية في افريقيا والعالم العربي، بالتزامن مع الأسبوع الوطني للعربية في تشاد، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية دورة 2021م، في الفترة: 18 – 20 ديسمبر 2021م،

وبناء على الاتصالات والمشاورات المكثفة التي قام بها الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد مع العديد من الجهات والشخصيات الفاعلة المهتمة بأمر العربية في الدول الأفريقية، والتي أفضت إلى اختيار نخبة من العلماء والمختصين المهتمين باللغة العربية، الذين تألفت منهم هيئة تأسيسية واصلت الحوار والمشاورات في اجتماعات افتراضية عديدة حتى توصلت إلى إنشاء (المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا) كهيئة جامعة للمهتمين بشأن اللغة العربية في القارة الأفريقية، تعنى بقضايا نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتنظيم الدراسات العلمية المتعلقة بها.

وبناء على مواد النظام الأساسي للمجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا، ولا سيما المواد 9 و10 و19منه؛ عُقد يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2022، ابتداء من الساعة السادسة 18.00 مساء، بتوقيت انجامينا، المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا، بصيغة نصف حضورية، وبرئاسة السيد الدكتور فؤاد بوعلي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور حسب الله مهدي فضله ، رئيس اللجنة التحضيرية، الذي ذكَّر بأهمية المؤتمر ومسار التأسيس الذي انطلق من المؤتمر الدولي “اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء بين متطلبات الانتشار وتحديات الانحسار” الذي عُقد يومي 18-19 ديسمبر 2021م، وصولا إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤمر التأسيسي. مُبرزا مكانة اللغة العربية في إفريقيا ودفاع الأفارقة من أجل التمكين لها باعتبارها عنصرا رئيسا في هويتهم.

بعد ذلك أُعطيت الكلمات إلى ممثلي الدول الإفريقية الذين حضروا المؤتمر، والذين أشادوا بفكرة تأسيس المجلس وابدوا استعدادهم للتعاون والتنسيق من أجل نجاحها.

ثم انتقل الحضور إلى عملية انتخاب الرئيس ونوابه الأربعة، تحت إشراف لجنة مختصة ، وذلك وفق المادة 16 من النظام الأساسي، والتي أفرزت انتخاب الدكتور حسب الله مهدي فضله

د. حسب الله مهدي

رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا،

الدكتور فؤاد بوعلي(المغرب): نائبا أول للرئيس

الدكتور صالح محروس محمد(مصر): نائبا ثانيا للرئيس

الدكتور حسن سجال(جيبوتي): نائبا ثالثا للرئيس

الدكتور مصطفى جوم ( السنغال ): نائبا رابع للرئيس

وفوض المؤتمر التأسيسي للرئيس ونوابه اقتراح باقي أعضاء المكتب التنفيذي، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة.

وبعد عدة لقاءات لأعضاء رئاسة المجلس تم تقديم مقترح تشكيل المكتب التنفيذي له وبمراعاة تمثيل عدد كبير من الدول الأفريقية وكذلك تخصص كل عضو.

ثم عُقدت جلسة مناقشة المقترح من ممثلي الدول الأفريقية في المجلس في الاجتماع الافتراضي الأول للمجمع الأفريقي للغة العربية، عبر تطبيق زووم، وذلك في يوم السبت الموافق 24 من ديسمبر 2022 بدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تشاد، وتم التصديق على مقترح تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس بالإجماع على النحو التالي :

الأمين العام

د. إبراهيم برمة أحمد

تشاد

النائب الأول للأمين العام

د. الأمين محسن

جزر القمر

النائب الثاني للأمين العام

أ. د. مشهور محمود جمبا

نيجيريا

مدير الشؤون المالية

أ. أحمد أبكر صالح

تشاد

نائب مدير الشؤون المالية

د. عبد العزيز حمدو

الكاميرون

مدير الإعلام

د. مصطفى غلمان

المغرب

نائب مدير الإعلام

إبراهيم أوول نيكير

جنوب السودان

مدير الشؤون القانونية

د. حقار محمد أحمد

تشاد

نائب مدير الشؤون القانونية

د. عبد الله قاسم

ليبيريا

مدير التعليم والتأهيل

د. وداد نائبي

بنين

نائب مدير التعليم والتأهيل

د. فاطمة حسيني

المغرب

مدير العلاقات الخارجية والتعاون

د. بامبا إسياكا

ساحل العاج

نائب مدير العلاقات الخارجية والتعاون

أ. موسى شيخو

أثيوبيا

رئيس لجنة المعاجم واللسانيات

د. عبد الحق لعبادي

الجزائر

نائب رئيس لجنة المعاجم واللسانيات

د. أحمد عبد أحمد

كينيا

رئيس لجنة تحقيق التراث

د. سوسن ناشد

السودان

نائب رئيس لجنة تحقيق التراث

د. علي تورى

سيراليون

رئيس لجنة الترجمة والتعددية اللغوية

د. نورين سليمان نورين

تشاد

نائب رئيس لجنة الترجمة والتعددية اللغوية

أ. عبد الغفار مايغا

بوركينا فاسو

رئيس لجنة المؤتمرات والفعاليات الثقافية

د. إبراهيم محمد نور

الصومال

نائب رئيس لجنة المؤتمرات والفعاليات الثقافية

أ. روجيلا أوغست

مدغشقر

رئيس لجنة الفنون الأدبية

أ.د. علي عبد الوهاب مطاوع

مصر

نائب رئيس لجنة الفنون الأدبية

د. سليمان دانجو

غامبيا

بالإضافة إلى باقي أعضاء المجمع الذين يتوزعون في عضوية اللجان المتخصصة وهم :

أ.د. محمد أبو راس (ليبيا)

أ.د. الخضر عبد الباقي (نيجيريا).

د. علي عبد الله محمد (نيجيريا)

د. مامادو دمبلى (مالي)

د. عبده محمد هادي ( النيجر)

د. محمد عبد الله محمد الشيخ (موريتانيا)

د. زهرة ثابت (تونس)

أ. عبيد محمد إدريس ( أفريقيا الوسطى).

د. ندى موزيني ( بورندي)

أ. يوسف عبد الله (جزر القمر)

هذا وختاما يتقدم أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا المشاركون في مؤتمره التأسيسي بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أسهم في تأسيس هذا المجلس الذي يعتبر مُبادرةً رائدةً في خدمة اللغة العربية، ونخص بالشكر أعضاء الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، والمشاركين في المؤتمر العلمي الدولي الأول عن اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء من باحثين وأعضاء لجان، وإلى الشعب التشادي عامة وإلى حكومته الانتقالية بقيادة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو خاصة، الذي كان لرعايته السامية للمؤتمر العلمي المذكور عظيم الأثر في وضع اللبنات الأولى لتأسيس هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى أن يجعله صرحا رائدا في خدمة اللغة العربية ونشرها وتمكينها في ربوع القارة الأفريقية والعالم أجمع. والسلام علكم ورحمة الله وبركاته.

حرر بتاريخ: 25 ديسمبر 2022م.