18ديسمبر…بأي حال عدت؟!!!

د. فؤاد بوعلي

اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، هو ذكرى جميلة لمحبي العربي عبر العالم؛ فهو اليوم الذي اعتمدت فيه اللغة العربية لغة رسمية، ضمن اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة. وهي مناسبة للفخر والاعتزاز بلغة قدمت، وتقدم، الشيء الكثير للإنسانية. ففي الوقت الذي مازالت لغات أخرى تقاوم النسيان والانقراض وتستحدث في سبيل ذلك المؤسسات والتشريعات، تعيش العربية في كنف الحماية الدولية والاستعمال الكوني. فأن تكون لغة رسمية في المنتظم الدولي، يعني أنها لغة الوثائق الرسمية، ولغة التداول داخل أروقة السياسة العالمية، واعتراف بما قدمته للإنسانية من تراث وعلم ومعرفة. لذا مضت سنة أخرى وحلت ذكرى أخرى ونحن نحصر المنجزات والنكسات.

ففي هذه السنة التي نودعها حققت اللغة العربية إحدى أهم انتصاراتها العالمية. حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » عن اعتماد المقترح القطري بجعل اللغة العربية لغة رسمية، لتكون بذلك خامس لغات الفيفا بعد الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، مع ما يعنيه ذلك أن تعتمدها الفيفا وتتعامل بها في مراسلاته ومخاطباته وتعاملاته عالميًا على مختلف الأصعد، وخاصة في بطولاته، فعلى سبيل المثال يجب أن تتم ترجمة الخطابات سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية إلى العربية بالمثل كما يحدث باللغات الأربع الأخرى. كما عرفت السنة التي غادرناها جهودا حثيثة من العديد من المؤسسات العلمية العربية من أجل النهوض بلغة الضاد وتطوير متنها وتوطينها في عالم الحداثة. ففي هذه السنة خرجت للنور في الآونة الأخيرة مشروعات رقمية رائدة تخدم الثقافة العربية، أبرزها إطلاق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا « إسكوا » (ESCWA) برنامج الدورة الثانية لجائزة المحتوى الرقمي العربي، وإعلان مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية إطلاق منصة « المستشار اللغوي » الرقمية، وإطلاق المجلس الأعلى بالجزائر أول « معجم سمعي بصري » إلكتروني للغة العربية. وعندما نعرج جنوبا سنجد الاهتمام المتنامي باللغة العربية يجد سبيله إلى الأجرأة من خلال الإعلان بالعاصمة التشادية انجامينا عن « المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا » باعتبارها مؤسسة جامعة بين أبناء القارة ودولها من أجل التنسيق في النهوض بلغة الضاد والتمكين لها.

لكن هذه الصورة الوردية لا يجب ألا تحجب عنا الحقيقية الساطعة المتمثلة في سياسة التهميش والإجحاف الذي تعانيه العربية في عقر دارها. ففي المغرب مازال الإصرار على فرنسة المدرسة المغربية جاريا على قدم وساق، بالرغم من النداءات والبلاغات والتقارير التي تؤكد على ما يعانيه أبناء المغاربة من مشاكل دراسية جوهرها لغة التعليم والانقلاب المفاجئ في التدريس من التعريب إلى الفرنسة. ومازالت الحكومة التي يرأسها السيد عزيز أخنوش مصرة على معاداة اللغة الرسمية ومخاطبة المغاربة بالعامية كتابة وتلفظا في تحد صريح ومتكرر للدستور والنصوص القانونية ذات الصلة. وفي البرلمان تكررت الحوادث التي أبانت عن ضعف خطير ومؤسف لبعض ممثلي البرلمان في الحديث باللغة الرسمية، حيث يجدون صعوبة في طرح سؤال أو قراءته. فكيف يستأمن على تمثيل الأمة من لا يحترم دستورها؟.. بالإضافة إلى ما تعانيه في التداول الإعلامي والإداري والاقتصادي والثقافي. لكي نصرخ ومعنا عموم أبناء هذا الوطن: لك الله يا لغة الضاد.