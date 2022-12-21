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المونديال و حديث المدونة

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المونديال  و حديث المدوّنة.

 عبد الحفيظ كورجيت


ضغطت  الأمم المتحدة مؤخرا  على  المغرب لمراجعة مدوّنة الأسرة ( مراجعة بمعنى استنساخ نموذج المسخ الأسري الغربي)  فسُرّ بعض المنفتحين جدّا،  المنتفخين أبدا بدعم الجمعيات الأجنبية مبشرين بمغرب جديد تسمو فيه القرارات الدولية على  قوانين البلد . بدأت بعض المنابر وبعض الجهات ،التي تغربت أكثر من اللازم، تتحدث عن ضرورة تغيير المدونة لتتماشى مع القوانين الدولية. تماهت بعض الجهات التي فقدت البوصلة مع أهواء غريبة عن البلد  و خيّل إليها أن ساعة الحسم قد دقت لدق آخر مسمار في نعش مدونة الأسرة.


ثم أتت بطولة كأس العالم لكرة القدم لتغطي على كل شيء عندنا و توقف النقاش حول المراجعة التي أرادها البعض تغييرا جذريا و قطيعة.
جاء المونديال بما لم يخطر بالبال. في خضم الفرجة جاء رد اللاعبين البعيدين عن أيّ تسييس أو أدلجة: تصرفوا بكل تلقائية فصاروا يعانقون أفراد العائلة عقب كل مقابلة.   تصرفوا بعفوية المغاربة العاديين البسطاء فحازوا حب و إعجاب أبناء البلد و الغرباء. أدلوا بدلوهم من حيث لا يدرون في حوار التعديل. وفقوا من حيث لا يعلمون في الردّ على هرطقات وهبي العدل الأخيرة و في بعث رسالة إلى من يهمهم الأمر من المتوهمين أنّ الأسرة تتكون من أب و أمّ متزوجان معروفان و أنّ المغاربة لن يكونوا أبدا كالألمان.
هذه رسالة اللاعبين الشباب فهل تغلق أفواهها بعض الجمعيات و الأحزاب؟

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