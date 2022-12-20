الأستاذ ادريس مصباح استاذ الرياضيات سابقا بثانوية عبد المومن ينتقل الى جوار ربه

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأستاذ ادريس مصباح استاذ الرياضيات سابقا بثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة ..بعد صراع مع مرض لم يمهله طويلا …وبهذه المناسبة الأليمة اتقدم باسمي وباسم كافة قدماء استاذات واساتذة واداريات واداريي ثانوية عبد المومن باصدق عبارات المواسات والتعازي لأسرة الفقيد وعائلته الكبيرة والصغيرة راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا …كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان … وانا لله وانا اليه /

ستقام صلاة الجنازة ظهر يومه الثلاثاء بمسجد الأمة