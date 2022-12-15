امنتخبنا الوطني لم ينهزم أبدا!!!!

الكاتب: منير الحردول

المنتخب الوطني لم ينهزم أبدا..فالانهزام هو انهزام بطعم الانتصار..انتصار في كل شيء..أخلاقيا، رياضيا، تقنيا، وجدانيا ووطنيا..فالمنتخب المغربي أصوله من جلدة الوطن..أما المنتخب الفرنسي فغالبيته لاعبيه من قارتنا، إفريقيا..إذن نحن في الحقيقة الساطعة، لعبنا في الأصل مع اخوتنا الأفارقة وكفى..دامت الروح الوطنية وهنيئا للافارقة الذين يلعبون مع اخوانهم في البطولات العالمية وهم يعلمون أن أصولهم عميقة في قارة تجمعنا جميعا، قارة اسمها إفريقيا.