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 الفرحة الشاملة..فرحة تستوجب النهوض الجماعي وكفى!!

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الكاتب: منير الحردول

الفرحة الشاملة التي اجتاحت الشعب المغربي بمناسبة صعود المنخب الوطني للأدوار المقبلة؟ هي فرحة تستوجب الوقوف عند مواطن الضعف ومواطن القوة في كل شيء تقريبا..فالروح القتالية داخل الملاعب؛ والاخلاص للراية الوطنية الوحدة، الانضباط، العمل الجماعي، والاعتماد على الأطر الوطنية، هي كلها أمور تستوجب النهوض الجماعي بهذا الوطن، نهوض يروم إحداث قطيعة مع التيئيس والتبخيس والعرقلة..نهوض يستوجب استحضار الضمير أولا وأخيرا..نهوض يستوجب الإسراع في تحقيق التنمية المستدامة، والمندمجة الفعالة، الفاعلة، بعيدا كل البعد عن السجال السياسي العقيم، الذي لا زال يجذبنا للوراء..نتمنى أن تمسي الفرحة نقطة تحول كبرى صوب فرحة وجدان أمة، وجدان اسمه تحقيق العدالتين الاجتماعية والمجالية، وترسيخ قيم عليا، في سبيل النهوض السريع بأوضاع البلاد والعباد ككل.

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