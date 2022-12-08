فسِيروا إلى نصْرٍ بيُمناهُ إبْهارٌ

رمضان مصباح

بـنـي الـعُـرْبِ إنَّــا هـاهُـنا أمْـرُنـا عِــزٌّ

وفي الشَّرْقِ أبطالٌ إذا استُنْفِروا فازُوا

بـأقـدامِـهم نــبـضٌ ،تـبـاريـحُ أوطـــانٍ

تـعـالـتْ هَـدِيـرًا مِــن بَــواحٍ إذا هَــزُّوا

فـكمْ مِـن شِـباكٍ قـد بـكى حظّهُ نَدبًا

إذا يـبْـسِـمُ الـلـيثُ ، ولَـمْـساتُه لَـكْـزٌ

فـتِـيـهـوا دَلالاً قـــد تـعـالـتْ زغــاريـدٌ

تـسـابِـقْ هُـتـافـاتٍ ، لِأفـراحِـها مَـيْـزٌ

وســيـروا إلـــى نـصْـرٍ بِـيُـمناه إِبْـهـارٌ

ويُــســراه إبْــريــزٌ ؛ عِــنــاقٌ وإعْـــزازٌ

وإذا مــا سُـئِـلتُمْ عــن هـدِيرٍ بـأوطانٍ

فـقـولوا : خُـيـول ، والـمـغانِي أرَاجـيزٌ

وقــولـوا: عـلـيها مِــن تَـلـيدٍ بـتـيجانٍ

وغُــــرٍّ مـيـامـيـنٍ إذا عــارَكُــوا بَــــزُّوا

إذا مـــا نِــحـافٌ مِــن بَـنـينا وفِـلْـذاتٌ

دعـاهُـم جِـلادٌ خِـلتَهم أسْـهُمًا تَـغْزوا

« مِــكــرٌّ مِــفَـرٌّ مُـقـبـلٌ مُــدْبـرٌ مَــعًـا »

وإذا مــا ابْـتَغَى قـذْفًا تَـعالَى لـهُ رَكْـزٌ

إلـيـكُمْ قَـرِيـضِي قَـبْـضَ وَرْدٍ وعِـرْفـانٍ

ومِـــن شـعْـبِنا حِـضْـنٌ ودِفْءٌ وأَحْــرَازٌ

نَـصـرتُم شُـعـوبا قــلَّ مــا رامَـها حَـظ

فـفاضَتْ عـلى أمْـصارِنا مـا لَـها حَـجْزٌ

ومـــاجَــتْ بــأفــراحٍ دُروبٌ وحــــاراتٌ

وغَـنَّـى صِـغارٌ مـالَهُم حِـلْمٌ ولا تَـمْييزٌ