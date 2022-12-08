الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحكمة النقض يبرمان عقد شراكة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

بقلم محمد الدريهم

وقع كل من محمد عبد النبوي الرئيس الاول النقض و غبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه و الغابات صباح يوم الخميس 08 دجنبر الفارط بمقر محكمة النقض ، اتفاقية شراكة تتعلق بوضع اطار تنظيمي للتعزيز التعاون و الشراكة في المجال العلمي و تبادل الخبرات .

تاتي هذه المبادرة انطلاقا من الأهداف المشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووعيا منهما بضرورة التنسيق والتشاور في المجالات القانونية والتشريعية والتنظيمية، وحرصا منهما على تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بالتطبيق السليم للقوانين المنظمة للثروة الوطنية الغابوية،

تتوخى هذخ الاتفاقية حسب موقعيها، تعزيز التعاون في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والالكترونية الصادرة عن الطرفين وكذا تكريس تبادل الخبرات وتنمية وتطوير الكفاءات عبر تنظيم دورات تكوينية وانشطة فكرية مشتركة.

تحقيق هذه الأهداف المسطرة، سيعمل الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية، على المساهمة العلمية في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية وتبادل الإصدارات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم مجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم العمل على تعزيز التأطير القانوني لفائدة أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتنسيق الجهود فيما يتعلق بإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع النصوص ذات الصلة بقضايا المياه والغابات.